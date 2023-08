Po latach przygotowań Japonia ogłosiła, że w tym tygodniu rozpocznie proces wypuszczania wody, służącej do chłodzenia reaktorów w Fukushimie, do oceanu. Władze zapewniają, że woda została odpowiednio oczyszczona, a operacją będzie bezpieczna dla środowiska.

We wtorek premier Japonii Fumio Kishida powiedział, że jego rząd formalnie zdecydował o rozpoczęciu wypuszczania wody do morza. Operacja rozpocznie się w czwartek 24 sierpnia.



W 2011 roku trzęsienie ziemi oraz tsunami, które uderzyło w jego wyniku w wybrzeża Japonii, uszkodziły system chłodzenia reaktorów w elektrowni jądrowej w Fukushimie. Jak wskazało CNN, awaria doprowadziła do przegrzania rdzeni reaktora i skażenia wody w elektrowni radioaktywnym materiałem.

Od tamtej pory pompowano nową wodę do chłodzenia resztek paliwa w reaktorach. Równocześnie wpływała też do niego deszczówka, tworząc radioaktywną ciecz.



Z powodu dużej ilości wody państwowa firma energetyczna Tokyo Electric Power Company (TEPCO) zbudowała specjalne zbiorniki. Jednak w elektrowni nie ma już miejsca na dalsze magazynowanie skażonej wody, a TEPCO chce ostatecznego wyłączenia elektrowni.

Uwolnią 1,34 mln ton wody w 30 lat

Przez lata zmagazynowano 1,34 mln ton wody, czyli wystarczająco do napełnienia 500 basenów olimpijskich. Ciecz nie zostanie uwolniona w jednym momencie, cały proces będzie trwać 30 lat.



CNN wskazało, że w ostatnich latach eksperci rozważali różne możliwości utylizacji wody. Na przykład brano pod uwagę jej odparowanie, nie zdecydowano się na to ze względu na nie pewność co do dyskutowanych technologii. Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej powiedział, że odparowanie wody nie gwarantowałoby odpowiedniego monitorowania środowiska.



Woda, która zostanie spuszczona została gruntownie przefiltrowana tak by usunąć z niej niebezpieczne pierwiastki. Według TEPCO, duża jej część była filtrowana podwójnie. Uwolniona zostanie przez kilometrowy tunel biegnący po dnie Oceanu Spokojnego. Dodatkowo, będzie rozcieńczona ogromną ilością zwykłej wody.

Decyzja nie jest wolna od wątpliwości

Jak podaje CNN wątpliwości niektórych wzbudza fakt, że z wody nie udało się usunąć izotopu wodoru, trytu i jak dotąd nie ma technologii, która by to umożliwiała. Jednakże zarówno TEPCO jak i MAEA, uspokajają, że woda jest bezpieczna, a tryt jest pierwiastkiem występującym naturalnie także w wodzie z kranowej i deszczówce.



Decyzja Japonii wzbudziła mieszane reakcje na arenie międzynarodowej. Japonię poprały USA oraz Tajwan, które zgadzają się, że ilość uwalnianego trytu będzie miała minimalny wpływ na środowisko. Decyzji przeciwne są Chiny, które twierdzą, że uwolnienie wody będzie miało ogromny wpływ na środowisko i ludzkie zdrowie.

