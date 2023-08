Wszystko wydarzyło się kilka tygodni temu. Brzescy policjanci otrzymali wezwanie z gminy Lubsza. Wynikało z niego, że ktoś rzuca butelkami z łatwopalną cieczą w elewację budynku mieszkalnego.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Niestety sprawcy już nie było, funkcjonariuszom udało się porozmawiać jedynie ze zgłaszającym i mieszkańcami.

Ci przekazali, że obudził ich hałas i płomienie widoczne za oknem. Ogień szybko został ugaszony i na szczęście nikomu nic się nie stało. Kiedy mieszkańcy zorientowali się, co się wydarzyło, od razu wezwali policję.

Wszystko przez miłość

Policjanci rozpoczęli dochodzenie. Zabezpieczyli ślady, wykonali dokumentację fotograficzną i przepytali świadków. Z rozmów wynikało, że motywem działania sprawcy był… zawód miłosny. Informacja okazała się kluczowa, ponieważ dzięki niej można było ustalić, gdzie ukrywa się podejrzany.

ZOBACZ: Jak naciągano klientów w klubach go-go. Śledczy zatrzymali 20 kobiet

21 sierpnia policjanci poinformowali, że sprawcę namierzono w województwie dolnośląskim. Został zatrzymany i doprowadzony do brzeskiej prokuratury. Podejrzany ma 41 lat i przyznał się do winy. Odpowie za stworzenie niebezpieczeństwa pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu mieszkańców budynku.

To prawdopodobnie koniec jego gorącego uczucia, bo prokurator przychylił się do wniosku policjantów, by podejrzany miał zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym. Co więcej, grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności.

WIDEO: Szalony galop jeźdźców nad Jeziorem Turawskim. Dziewczynka została stratowana przez konia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk/ Polsatnews.pl