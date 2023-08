Trzy osoby zmarły po wypiciu mlecznego koktajlu w restauracji z burgerami w Tacoma w stanie Waszyngton. Kolejni trzy klienci trafili do szpitala. Okazało się, że w maszynie do robienie lodów wykryto groźną bakterię.

W maszynach do lodów w restauracji Frugals wykryto bakterie Listerii.

"Maszyn używanych do produkcji koktajli mlecznych. Personel nie wyczyścił ich prawidłowo" - ogłosił w Departament Zdrowia stanu Waszyngton.

Skażone koktajle mleczne w USA. Sześć ofiar

Restauracja przestała używać swoich maszyn na początku tego miesiąca, ale objawy zakażenia Listerią mogą wystąpić nawet do 70 dni po pierwszym kontakcie.

ZOBACZ: Wykryto bakterie w hamburgerach z Biedronki. Jest komunikat GIS

Przypadki zatrucia miały mieć miejsce już wcześniej. Departament Zdrowia informuje o przedziale czasu między 27 lutego a 22 lipca, a wszystkie osoby dotknięte chorobą miały osłabiony układ odpornościowy. Niestety trzy osoby zmarły, a trzy inne trafiły do szpitala.

Restauracja publikuje oświadczenie

W oświadczeniu w mediach społecznościowych restauracja Frugals informuje, że wstrzymała sprzedaż koktajli mlecznych w swoim sklepie zarówno w Tacoma, jak i we wszystkich innych lokalizacjach, w których do przyrządzania napoju używa się maszyny do lodów.

Urządzenia w innych lokalach zostaną przetestowane na obecność bakterii Listerii, a te z nich, w których zostanie wykryta, będą odkażone i ponownie przebadane.

"Jesteśmy załamani i głęboko żałujemy wszelkich szkód, jakie mogły spowodować nasze działania" - napisano w oświadczeniu.

Bakterie Listerii mogą powodować infekcję znaną jako listeriozą. Ta infekcja może być nieszkodliwa dla większości ludzi, ale stanowi zagrożenie dla osób z osłabionym układem odpornościowym, osób powyżej 65 roku życia oraz kobiet w ciąży i ich noworodków.

aas/dk/Polsatnews.pl