- To kolejna łapówka wyborcza - powiedział w "Graffiti" Stanisław Tyszka. Zdaniem polityka Konfederacji "Tusk i Kaczyński chcą podnieść inflację, dlatego że jeżeli oni się licytują na 800 plus, na "babciowe", tanie kredyty, na rozdawnictwo socjalne, to oni nakręcają inflację".