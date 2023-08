Na jeziorze odnaleziono ponton. Trwają poszukiwania 70-latka

Informacja o zaginięciu 70-latka do służb wpłynęła w niedzielę. - Mężczyzna wyszedł wczoraj przed południem, by tak, jak ma to w zwyczaju, popływać na pontonie. Kiedy do wieczora nie wrócił, rodzina zaalarmowała służby - relacjonowała reporterka Polsat News Klaudia Syrek.

Jezioro Mucharskie. Trwają poszukiwania 70-latka

- Został znaleziony ponton z rzeczami mężczyzny. Był tam m.in. telefon komórkowy, dokumenty, drobne rzeczy osobiste. Rozpoczęły się poszukiwania zarówno na lądzie, jak i w wodzie - przekazała podinsp. Katarzyna Cisło, rzecznik prasowy KW w Krakowie.



W niedzielę poszukiwania trwały do godziny 1 w nocy, wznowione zostały w poniedziałek rano. Jak zwraca uwagę reporterka Polsat News, obszar poszukiwań jest ogromny. - Sam akwen zajmuję powierzchnię tysiąca hektarów, dlatego krąg poszukiwań trzeba było zawęzić do miejsca, w którym służby odnalazły ponton - mówiła.

Klaudia Syrek dodała, że linia brzegowa sprawdzana jest przy użyciu dronów, a specjalistyczny sonar wykorzystywany jest do sprawdzenia dna zbiornika wodnego.

- W pierwsze fazie prowadziliśmy działania typowo ratownicze, gdzie od pozyskania informacji do czterech godzin zakładamy, że możemy znaleźć w wodzie żywą osobę. W tym momencie prowadzimy działania głównie humanitarne, współpracujemy z policją i na bazie uzyskanych od nich informacji przeszukujemy te tereny, które są przez nich wskazane - wyjaśnił bryg. Tomasz Kasperek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach.

Akcja na miejscu potrwać może jeszcze kilka godzin.

Od początku wakacji w województwie małopolskim utonęło łącznie 13 osób.

