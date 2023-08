"Weźmy popcorn, dziś Rosjanie atakują Rosjan. Zemsta przyszła tam, gdzie się nie spodziewali"- napisał na Telegramie Petro Andriuszczenko, doradca lojalnego wobec Kijowa mera Mariupola. W sobotę między kadyrowcami a rosyjskimi żołnierzami doszło do strzelaniny.

W sobotę wieczorem Petro Andriuszczenko poinformował, że w okupowanym Mariupolu na skrzyżowaniu bulwaru Szewczenki i alei Metałurhiv doszło do strzelaniny między kadyrowcami a Rosjanami.

"Zemsta przyszła tam, gdzie się nie spodziewali"

Na miejscu miało pojawić się około 20 samochodów wojskowych. "Weźmy popcorn, dziś Rosjanie zaatakują Rosjan. Zemsta przyszła tam, gdzie się nie spodziewali" - napisał Andriuszczenko.

Wymiana ognia miała trwać do 22, kiedy to skonfliktowana grupa miała dojść do porozumienia. W międzyczasie na miejsce przyjechały dwie karetki, które zabrały rannych.

"Piekło jest puste. Całe piekło jest tutaj" - napisał Andriuszczenko.

Strzelanina między kadyrowcami i Dagestańczykami

To kolejna tego typu sytuacja w rosyjskiej armii w ostatnich dniach. Na początku tego tygodnia sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o strzelaninie między kadyrowcami i Dagestańczykami.

Według informacji podawanych przez stronę ukraińską w jej wynik zginęło 20 żołnierzy rosyjskiej armii zginęło, a 40 zostało rannych.

Do wymiany ognia miało dojść w miejscowości Mychajłiwka w obwodzie zaporoskim. Kłótnia wywiązała się podczas nagrywania przez rosyjskich propagandystów materiału z udziałem wysokiej rangi kadyrowskiego dowódcy. Sprzeczka ludzi przywódcy Czeczenii Ramzana Kadyrowa z Dagestańczykami przerodziła się w strzelaninę. W ruch poszły również granaty.

Mariupol pod okupacją Rosjan

Rosyjskie wojska oblegały Mariupol od początku wojny, a w maju ostatecznie zdobyły to 430-tysięczne miasto. Agresorzy niemal doszczętnie zrównali je z ziemią i dokonali licznych zbrodni na cywilach. Kijów szacuje, ze mogło tam zginąć co najmniej 22 tys. osób, ale dokładna liczba ofiar nie jest znana.

W mieście panuje bardzo trudna sytuacja humanitarna - brakuje m.in. żywności, wody, lekarstw i środków higienicznych.

