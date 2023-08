Amerykański ksiądz uciekł z nastolatką do Włoch. "Jezus mi tak powiedział"

Policja w Mobile w amerykańskim stanie Alabama prowadzi śledztwo w sprawie ucieczki do Włoch księdza wraz z licealistką. 30-letni Alex Crow został zwolniony z pełnionej funkcji przez lokalną archidiecezję w zeszłym miesiącu po tym, jak zachowywał się w sposób "całkowicie nieodpowiedni dla księdza".

Ojciec Crow, jako dziecko, został poddany egzorcyzmom. Został duchownym, wierząc, że pomoże kiedyś takiej osobie, jaką sam był w dzieciństwie - nękanej przez "złe siły". Zaczął więc wykładać teologię w katolickim liceum McGill-Toolen.

Niedawno policja odkryła list miłosny, który duchowny dał swojej uczennicy w Walentynki. - Uważam, że ksiądz dłuższy czas narzucał się nastolatce. Ponadto są powody, by twierdzić, że wchodził w niewłaściwe interakcje ze swoimi uczennicami już wcześniej - powiedział NBC szeryf miasta Mobile Paul Burch.

Para została namierzona we Włoszech przez krewnego dziewczyny, który przekazał telewizji NBC, że młoda kobieta podróżowała z Crowem z własnej woli. Jak dodał członek rodziny młodej kobiety, oboje początkowo zmierzali do hiszpańskiego miasta San Sebastian de Garabandal, miejsca znanego z objawień maryjnych w latach 60.

Ksiądz-uciekinier tłumaczy: Jezus mi tak powiedział

Biuro szeryfa miasta Mobile wydało oświadczenie, w którym poinformowało o nawiązaniu kontaktu z Crowem. Teolog dał im jasno do zrozumienia, że nie planuje powrotu do Mobile, twierdząc, że otrzymał wiadomość od samego Jezusa, która pokierowała jego decyzją o wyjeździe wraz z nastolatką do Włoch.

