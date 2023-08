Brytyjska policja ostrzega, że wśród nastolatków pojawił się kolejny niebezpieczny trend, który został zapoczątkowany w mediach społecznościowych. Wyzwanie polega na umyślnym przedawkowaniu popularnego leku. W rezultacie kilkoro nastolatków trafiło do szpitala.

Według brytyjskich mediów "Paracetamol Challenge" rozpoczęło się wśród nastolatków w Southhampton. To w mieście na południu Anglii paru nastolatków trafiło z tego powodu do szpitala.

Przedawkowywanie paracetamolu

Jak wyjaśniła Donna Jones, która nadzoruje policję w Hampshire, młodzi ludzie zrobili sobie wyzwanie, które stworzyło ryzyko dla ich zdrowia.

- Osoby w wieku 15-17 lat zdecydowały umyślnie przedawkować paracetamol - powiedziała Jones. Celem nastolatków było zjeść go tyle, by trafić do szpitala. Zwycięzcą miała zostać osoba, która będzie najdłużej hospitalizowana.

Urzędniczka wskazała, że tego typu wybryki są niebezpieczne nie tylko dla osób, które biorą w nich bezpośredni udział. Konieczność wysyłania karetki sprawia, że może jej nie być tam, gdzie będzie naprawdę potrzebna.

Paracetamol jest popularnym lekiem o działaniu przeciwbólowym oraz przeciwgorączkowym. Jak każdy tego typu środek powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Jego spożycie w dużych dawkach może prowadzić do śmierci.

Akcja na TikToku miała doprowadzić do okradzenia sklepu

Za nowy challenge Donna Jones wini media społecznościowe, gdzie influencerzy wymyślają sobie wzajemnie wyzwania. Wezwała też TikTok do usuwania tego typu treści oraz informacji o planowanych akcjach takich jak flash mob, podczas których w jednym miejscu o jednej porze zbiera się nawet kilka tysięcy osób.



W zeszłym tygodniu przy głównej ulicy Londynu Oxford’s Street doszło do starć młodzieży z policją. Przyczyną była rozpoczęta na TikToku akcja zachęcająca nastolatków do okradzenia jednego ze sklepów sportowych. Przed sklepem zebrały się dziesiątki osób.



Zdaniem Donny Jones współwinnym sytuacji z Londynu byli także rodzice nastolatków, którzy nie interesują się tym co robią ich dzieci.

