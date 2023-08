Rodzina chciała zasiąść do deseru, gdy nagle jeden z domowników zauważył nieproszonego gościa. Żmija zygzakowata leżała na środku salonu. Gdy zrozumiała, że jest niechciana w towarzystwie szybko uciekła pod szafę. Do jej usunięcia trzeba było wezwać strażaków.

Do zdarzenia doszło w jednym z domów w miejscowości Boguszów-Gorce (woj. dolnośląskie). Podczas rodzinnego obiadu do salonu wpełzła żmija zygzakowata. Gad miał pół metra długości.

Wąż po chwili wylegiwania się na podłodze, uciekł pod szafę. Do pozbycia się nieproszonego gościa potrzebna była pomoc. Interweniowali strażacy z OSP Gorce.

ZOBACZ: Boguszów-Gorce. Żmija wtargnęła do domu i ukąsiła dziecko. Malec trafił na SOR



- Strażacy musieli najpierw zwierzę zlokalizować, bo jak wiemy żmija się porusza. Zlokalizowali ją pod szafą, przy użyciu specjalnego chwytaka do gadów, wychwycili gada, wyciągnęli spod szafki. Następnie wsadzili go do specjalnego pojemnika, który szczelnie zamknęli. Przy obstawie straży pożarnej żmija znalazła swoje miejsce w lesie - powiedział jeden ze strażaków w rozmowie z Polsat News.

Żmije w Boguszowie-Gorcach. W czasie upałów szukają schronienia

To nie pierwszy przypadek, kiedy żmije zygzakowate pojawiają się tak blisko ludzi. W czasie upałów szukają schronienia, miejsca, w którym mogłyby się schłodzić, dlatego często mogą próbować wejść do domów - szczególnie do piwnic i korytarzy.

ZOBACZ: Żmija ukąsiła turystę w Beskidzie Śląskim. Trafił do szpitala



Miejscowość Boguszów-Gorce jest otoczona lasem, dlatego napotkanie tam węża jest wysoce prawdopodobne. Żmija widziana była już w salonie fryzjerskim, na placu zabaw, a także podczas spacerów. To właśnie tam w ubiegłym miesiącu siedmioletni chłopiec został ukąszony przez tego gada.



Do wypadku doszło podczas zabawy w ogrodzie, na terenie prywatnej posesji. Rodzice natychmiast zawieźli malca na SOR.

WIDEO: Żmija została znaleziona na środku salonu

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Żmije zygzakowate są jedynymi jadowitymi wężami w Polsce. W większości przypadków unikają bezpośredniego kontaktu z człowiekiem, jednak w przypadku rozdrażnienia lub nadepnięcia na gada może on zaatakować. W takiej sytuacji należy, jak najszybciej udać się do szpitala.



Ukąszenie żmii wiąże się z bólem i obrzękiem, jednak w większości przypadków nie jest groźne dla życia i zdrowia człowieka. Wyjątki mogą stanowić przypadki ukąszenia w okolice twarzy bądź szyi, a także wystąpienie wstrząsu na skutek alergii.

WIDEO: Upał w Polsce. Prognoza długoterminowa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kar/dk/polsatnews.pl