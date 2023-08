Tajemniczego odkrycia dokonano na plaży Ruakaka na nowozelandzkiej Wyspie Północnej, ok. 130 km na północ od Auckland. Martwe delfiny na plaży zauważył w niedzielę ok. godz. 10:30 Richard Addis, który wybrał się z dziećmi na spacer.

- Miały od 2 do 2,5 m długości. To bardzo przykry widok - opisał mężczyzna w rozmowie z dziennikiem "New Zealand Herald".

Sześć delfinów wyrzuconych na brzeg. Zbadają je naukowcy

O martwych delfinach na brzegu zawiadomiono nowozelandzki Departament Ochrony Przyrody. Lokalna organizacja charytatywna Project Jonah zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcia ssaków. W opisie wyjaśniono, że znalezione zwierzęta to najprawdopodobniej delfiny zwyczajne.

Delfiny przetransportowano do laboratorium, gdzie zbadają je biolodzy z Uniwersytetu Masseya. Naukowcy będą próbowali ustalić przyczynę śmierci zwierząt.

Martwe delfiny na brzegu. Kolejny taki przypadek

Podobna sytuacja miała miejsce w 2009 roku w Wielkiej Brytanii. Morze wyrzuciło wówczas na brzeg aż 26 ssaków.

Badacze ustalili wówczas, że do śmierci zwierząt mogły przyczynić się działania człowieka. Stwierdzono, że delfiny mogły zmylić sonary używane przez statki pasażerskie i jednostki badawcze.

