"Co najmniej 20 żołnierzy rosyjskiej armii zginęło, a 40 zostało rannych w strzelaninie, do jakiej doszło na okupowanym terytorium Ukrainy między kadyrowcami a Dagestańczykami" - poinformował we wtorek sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Do wymiany ognia miało dojść w miejscowości Mychajłiwka w obwodzie zaporoskim. Kłótnia wywiązała się podczas nagrywania przez rosyjskich propagandystów materiału z udziałem wysokiej rangi kadyrowskiego dowódcy. Sprzeczka ludzi przywódcy Czeczenii Ramzana Kadyrowa z Dagestańczykami przerodziła się w strzelaninę, w której zginął jeden z żołnierzy.

Wtedy doszło do zaostrzenia sporu. W ruch poszła już nie tylko broń plana, ale również granaty. Zginęło co najmniej 20 żołnierzy, a dwa razy tyle zostało rannych.

Ukraiński sztab poinformował, że po tej sytuacji dowódca jednostki kadyrowców został za karę wysłany na linię frontu.

ap/dk/polsatnews.pl