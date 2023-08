"Właśnie straciłem panowanie nad sobą. Właśnie zastrzeliłem żonę. Jutro mnie nie będzie. Będę w areszcie. Tak mi przykro" - to treść wiadomości, jaką wysłał do swojego współpracownika 72-letni Jeffrey Ferguson, sędzia Sądu Najwyższego Orange County w Kalifornii. Mężczyźnie grozi dożywocie.

Jak podaje ABC News, Ferguson - będąc pod wpływem alkoholu - oddał strzał z bliskiej odległości do swojej żony. Sheryl zginęła w salonie ich domu w Anaheim. Do zabójstwa doszło na oczach dorosłego syna małżeństwa.

Tragedię poprzedziła kłótnia, która rozpoczęła się w restauracji, gdzie 72-latek wycelował w kierunku żony dwa palce imitujące broń. Sprzeczka trwała po powrocie. Kobieta zapytała męża, dlaczego nie wymierzy do niej z prawdziwej broni. Wtedy ten wyjął pistolet z kabury i oddał strzał w klatkę piersiową Sheryl. Kula przeszyła jej korpus i zatrzymała się w ścianie.

Syn wezwał pomoc

Na numer alarmowy zadzwonił ich syn, który powiedział, że ojciec jest pijany i postrzelił matkę. Później próbował udzielić jej pomocy. Po przyjeździe karetki okazało się, że kobieta nie żyje.

Ferguson również zadzwonił pod 911, ale nie przyznał się wtedy do oddania strzału w kierunku żony. Poprosił tylko o karetkę.

ZOBACZ: Strzelanina w Poznaniu. Napastnik miał cofnięte pozwolenie na broń

Po przyjeździe policji miał poprosić funkcjonariuszy, żeby go zastrzelili. W chaotyczny sposób miał przyznać się do tego, co zrobił. Również w prywatnej wiadomości do swojego współpracownika wskazał, że jest winny.

"Właśnie straciłem panowanie nad sobą. Właśnie zastrzeliłem żonę. Jutro mnie nie będzie. Będę w areszcie. Tak mi przykro" - napisał w SMS-ie.

W domu miał cały arsenał broni

Podczas przeszukania okazało się, że mężczyzna posiadał 47 sztuk broni w tym karabiny, strzelby i pistolety. W jego arsenale znajdowało się też 26 tys. sztuk amunicji.

Na miejscu zabójstwa śledczy zabezpieczyli pistolet Glock i łuskę leżącą na podłodze.

ZOBACZ: Strzelanina w Niemczech. Nie żyją trzy osoby

W piątek prokuratorzy oskarżyli Fergusona o zabójstwo. Zgodnie z kalifornijskim prawem oskarżony sędzia zostaje zawieszony, a po usłyszeniu wyroku skazującego usunięty ze stanowiska. Grozi mu od 40 lat pozbawienia wolności do dożywocia.

Ferguson wpłacił milion dolarów kaucji i do pierwszego września pozostanie na wolności. Jednocześnie nie może opuszczać stanu, ma zakaz posiadania broni oraz spożywania alkoholu.

WIDEO: Tragedia we francuskim hotelu. 11 osób zginęło w płomieniach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ap/ac/polsatnews.pl