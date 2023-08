Do restauracji Ginger People & Food w Palermo przyszła młoda kobieta. Kiedy dostała menu, zapytała kelnerkę, czy szefem kuchni jest czarnoskóra kobieta. Po otrzymaniu potwierdzenia klientka opuściła lokal, głośno wyrażając niechęć do osób o ciemnej karnacji.

Prezes spółdzielni socjalnej, która zarządza restauracją, Carmelo Roccaro, zdecydował się stanąć w obronie senegalskiej kucharki Mareme Cissè, która może pochwalić się różnymi nagrodami i wyróżnieniami w dziedzinie gastronomii.

ZOBACZ: Paryska restauracja oskarżona o rasizm. Wpuszczała tylko osoby o białej skórze

W internecie zawrzało

Roccaro nie ograniczył się jedynie do szczegółowego opisania incydentu na swoich social mediach. Zdecydował się również na cięty komentarz.

"Jeśli opinie w stylu 'Macie zbyt wysokie ceny, najwyższe w mieście!', 'Macie zbyt małe porcje!' czy 'Wszystko jest zbyt ostre!' jestem w stanie przyjąć, tak komentarze o kolorze skóry kucharki przekraczają moje granice" - czytamy w poście Roccaro.

"'Biedny czarny' jest dobry, o ile jest pomywaczem lub sprzątaczem, czyli pozostaje na swoim miejscu i nie dąży do poprawy swojego statusu społecznego. Ale jeśli czarny, dzięki geniuszowi, którym natura szczęśliwie go obdarza bez względu na płeć czy kolor skóry, staje się szefem kuchni, lepszym ode mnie czy mojego syna, to jest to coś złego" - dodał prezes spółdzielni.

Post zatytułowany "List do nieznajomej" nie przeszedł bez echa. Pod postem można przeczytać komentarze typu: "Piękna lekcja życia dla każdego z nas", "Dziękuję, że jesteś, dziękuję za twoją wypowiedź”, "Carmelo zawsze czuwa".

WIDEO: Tragedia we francuskim hotelu. 11 osób zginęło w płomieniach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

MayaLancewicz/luq// Polsatnews.pl