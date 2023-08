Mieszkańcy twierdzą, że słyszeli hałas dochodzący spod chodnika. Jego powierzchnia wygadała na popękaną - pisze "New York Post".

W pewnym momencie przez chodnik zaczęły przebijać się trzy krokodyle, które szukały wyjścia. W klipie opublikowanym na Instagramie widać moment wyjścia zwierząt na powierzchnię.

Jednemu z mężczyzn udało się schwytać krokodyla. Gad próbował się wyswobodzić, wił się na ziemi. Drugi krokodyl wyślizgnął się z pękniętego cementu i pobiegł w kierunku osoby nagrywającej całe zdarzenie.

Tymczasem trzeci gad pozostał nieruchomy, ukryty pod cementem. Na nagraniu widać jego grzbiet.

Krokodyle przyciągają dźwięki

Jak zauważa "New York Post", nowe badania The Royal Society wykazały, że gady drapieżne, w szczególności krokodyl nilowy, zbliżają się do domów, a przyciągane są przez płacz dzieci.

"Intensywność reakcji krokodyli zależy w decydującym stopniu od zestawu specyficznych cech akustycznych (głównie chaosu deterministycznego, harmoniczności i prominencji widmowych)" - zauważono w badaniach.

