Policja aresztowała mężczyznę, który włamał się do domu brytyjskiego milionera Jamie'ego Vindisa. Funkcjonariusze opublikowali wcześniej nagranie z monitoringu, ukazujące złodzieja wchodzącego do mieszkania w żółtej kamizelce odblaskowej. Na filmie widać, że mężczyzna ukradł tylko jamnika.

Włamanie do domu miliardera w miejscowości Saffron Walden pod Londynem miało miejsce 26 lipca ok. godz. 15 po południu. Złodziej wszedł do środka, rozbijając młotkiem przeszklone drzwi ogrodowe.

Tuż po włamaniu brytyjska policja opublikowała nagranie z kamery monitoringu. Na filmie widać mężczyznę w żółtej kamizelce odblaskowej. Złodziej wyniósł z mieszkania tylko jamnika.

Złodziej ukradł wyłącznie jamnika. Pies wrócił do domu

Do kradzieży swojego psa brytyjski milioner Jamie Vindis odniósł się w mediach społecznościowych. Dyrektor sieci dealerskiej sprzedającej samochody zaapelował o zwrot suczki o imieniu Twiglet.

Okazało się, że następnego dnia jamnik wrócił do Jamie'ego i jego żony, Jo. Jeden z użytkowników Facebooka miał zauważyć psa wystawionego na sprzedaż i poinformować o sprawie właścicieli.

"Twig jest w domu. Jest trochę otumaniona tym całym doświadczeniem. (...) Dziękujemy wszystkim za reakcję, która spowodowała, że sprzedaż jamnika okazała się za trudna dla złodzieja" - podkreślił Jamie Vindis.

Ukradł milionerowi jamnika. Policja zatrzymała 46-latka

Funkcjonariusze policji z Essex w piątek zatrzymali 46-latka z hrabstwa Bedfordshire. Mężczyzna usłyszał zarzut włamania do domu i kradzieży jamnika.

"Nasze dochodzenie cały czas trwa. Prosimy o kontakt wszystkie osoby, które mogą mieć informacje w tej sprawie" - powiedział rzecznik policji.

Jamie Vindis jest właścicielem sieci dealerskiej Vindis Group Ltd. Jego majątek szacowany jest na ok. 46 mln funtów (ok. 236 mln zł).

