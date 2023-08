Sztuczna inteligencja poleca "aromatyczną wodną mieszankę" w postaci ciekłego chloru. Ta mikstura "doskonale ugasi pragnienie i odświeży zmysły". Problem w tym, że to środek silnie utleniający i zabójczy dla człowieka. Tego typu przepisów jest więcej. Twórcy bota tłumaczą, że użytkownicy aplikacji powinni mieć przecież ukończone 18 lat i potrafić sami analizować, czy warto skorzystać z rad AI.

"Innowacyjne narzędzie do tworzenia przepisów" - jeszcze niedawno chwaliła się sieć supermarketów na swoich mediach społecznościowych. Mowa o aplikacji wykorzystującej sztuczną inteligencję do tworzenia domowych dań.

Sztuczna inteligencja proponuje przepis na obiad

Cel był szczytny - jedzenie nie musi się marnować. Jak się okazało, aplikacja nie miała jednak żadnych "barier" w swoich propozycjach. Po wpisaniu listy produktów, które mamy w domu, mogła wygenerować nawet przepis na trujące substancje.

"Aplikacja poleca klientom przepisy na zabójczy gaz chlorowy czy kanapki z trującym chlebem" - relacjonuje "The Guardian".

Poleca zabójcze mikstury. Jak działa aplikacja?

Narzędzie zostało stworzone przez nowozelandzką sieć supermarketów PAK'nSAVE. Klienci mieli wpisywać produkty, które posiadali w swoich domach, a aplikacja na podstawie podanej listy miała tworzyć ciekawe rozwiązania kulinarne.

Początkowo w mediach społecznościowych zwrócono uwagę na niektóre nieapetyczne potrawy, w tym "mieszankę warzywną z oreo". Kiedy jednak klienci zaczęli eksperymentować z wprowadzeniem szerszego grona produktów z pozycji listy zakupowej, sztuczna inteligencja zaczęła podsumować jeszcze mniej atrakcyjne "mieszanki".

"Aromatyczna wodna mieszanka"

"Jeden z przepisów nazwany 'aromatyczna wodna mieszanka' spowodowałby powstanie chloru. Bot poleca ten przepis jako 'idealny napój bezalkoholowy, który ugasi pragnienie i odświeży zmysły'" - relacjonuje "The Guardian".

"Podawaj schłodzony i ciesz się orzeźwiającym zapachem" - dopisuje na koniec. Nie odnotowuje jednak, ze wdychanie chloru może spowodować uszkodzenie płuc lub śmierć.

Rekomendacje aplikacji to także "kanapki z trucizną na mrówki i klejem", "ryżową niespodziankę z wybielaczem" czy "metanolową rozkosz", czyli tosty francuskie "polane" serpentyną.

Bot zachęca do picia chloru. Supermarket reaguje

Rzecznik supermarketu powiedział, że sieć jest rozczarowana, widząc, że "niewielka grupa próbowała użyć narzędzia w niewłaściwy sposób i niezgodnie z jego przeznaczeniem".

Zauważa też, że w regulaminie korzystania z bota odnotowano, iż użytkownicy powinni mieć ukończone 18 lat.

Ponadto w ostrzeżeniach dołączonych do żywnościowego "plenera posiłków" dopisano, że przepisy "nie są sprawdzane przez człowieka", a firma nie gwarantuje, że będą to "zbilansowane posiłki lub w ogóle odpowiednie do spożycia".

"Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek przepisu przygotowanego przez Savey Meal-bot należy kierować się własnym rozsądkiem" - czytamy w komunikacie, na który powołuje się brytyjska gazeta.

