We wtorek prezydent Andrzej Duda oficjalnie ogłosił, że wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Wraz z postanowieniem prezydenta pojawił się kalendarz wyborczy, a pierwsze komitety zarejestrowały się w PKW. Do 6 września muszą one przedstawić listy kandydatów do Sejmu i Senatu.

"Jedynki" Trzeciej drogi w poszczególnych miastach

Interia już teraz poznała "jedynki" list koalicji Trzecia Droga, tworzonej przez Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polskę 2050 Szymona Hołowni.

Wiadomo, że żaden z liderów wymienionych partii nie wystartuje w Warszawie. W stolicy "jedynką" będzie Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050.

ZOBACZ: "Interia: Znamy "jedynki" na listach wyborczych Trzeciej Drogi

Szymon Hołownia ma otwierać listę w rodzinnym Białymstoku. Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz z pierwszego miejsca powalczy o głosy na liście w Tarnowie.

"Jedynką" w Krakowie będzie Rafał Komarewicz z Polski 2050, a w Lublinie - Joanna Mucha. W Koninie listę otworzy Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050), w Gdyni Marek Biernacki (Koalicja Polska), a w Olsztynie Urszula Pasławska z PSL.

O tym, kto otworzy listy w pozostałych miastach oraz o kulisach ustalania "jedynek" w Trzeciej Drodze, przeczytasz w Interii.

Trzecia Droga na rozdrożu

W ostatnich dniach ważyły się losy Trzeciej Drogi, a wspólny start w wyborach Polskiego Stronnictwa Ludowego Polski 2050 Szymona Hołowni stał pod znakiem zapytania.

ZOBACZ: Rozmowy o przyszłości Trzeciej Drogi. Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz podjęli decyzję

Decyzję o pozostaniu w koalicji Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) i Szymon Hołownia (Polska 2050) ogłosili na wspólnej konferencji prasowej w sobotę po kolejnych rozmowach na ten temat.

WIDEO: M. Ociepa: D. Tusk jest patologicznym kłamcą Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/kg/Interia