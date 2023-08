Kiedy sadzić drzewka owocowe? Jaki termin jest najkorzystniejszy?

Czy drzewka owocowe można sadzić przez cały rok?

Terminy sadzenia drzew owocowych są zależne od wielu czynników. Kluczowym jest forma sadzonek drzewek. W sklepach dostępne są ich dwa rodzaje: sadzonki w donicach i takie, które należy wykopać bezpośrednio z gruntu. W tym drugim z wymienionych przypadków mamy do czynienia z tzw. nagim systemem korzeniowym, który zaraz po zakupie umieszczamy bezpośrednio w docelowym miejscu w sadzie.

Drzewka owocowe zakupione w donicach można sadzić przez cały rok.

Zaleca się jednak, by nie wykonywać tej czynności latem, ponieważ wysokie temperatury sprawią, że świeżo posadzone drzewko będzie wymagało regularnego – często nawet codziennego – podlewania.

Do kiedy można sadzić drzewka owocowe, które zostały zakupione w donicach, aby prawidłowo się przyjęły? Przyjmuje się, że najlepiej zrobić to najpóźniej w maju lub na początku czerwca. Wówczas temperatury nie są jeszcze zbyt wysokie, co z kolei poprawia warunki wzrostu młodych drzewek.

Terminy sadzenia drzewek owocowych

Zupełnie inaczej rzecz się ma, kiedy chcemy posadzić drzewko owocowe z nagim systemem korzeniowym kopane bezpośrednio z gruntu i zawinięte w folię lub inny materiał. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest wkopanie go w odpowiednim miejscu na początku jesieni. To jednak bardzo ogólne zalecenie.

Precyzyjny termin, kiedy sadzić drzewka owocowe jesienią, zależny jest od panującej za oknem aury. Musimy zadbać przede wszystkim o to, aby w okresie sadzenia nie było jeszcze przymrozków. Nagłe niskie temperatury mogą negatywnie wpłynąć na sadzonkę. Na sadzenie warto wybrać dzień słoneczny i stosunkowo ciepły, ale nie upalny.



Dobrze jest także sprawdzić, jak przedstawia się pogoda na kilka dni po planowanym zasadzeniu drzewa. Brak przymrozków i deszcze to wprost idealne warunki do tego, aby sadzonka ładnie się przyjęła.

Kiedy najlepiej sadzić drzewka owocowe – wiosną czy jesienią?

Teorii na temat tego, kiedy i jak sadzić drzewka owocowe, jest bardzo dużo. Jesień jest najczęściej wybieranym okresem, jednakże można tę czynność wykonać także na wiosnę. Gdy sadzimy drzewka owocowe w tym okresie, musimy pamiętać o tym, by panowały odpowiednie warunki atmosferyczne.



Należy pilnować, by były zbliżone do tych zalecanych w przypadku, jeśli sadzimy drzewka owocowe jesienią. Unikaj upałów, choć ciepłe, a najlepiej deszczowe dni i noce, z temperaturą na plusie, będą idealne.

Odpowiednim terminem na sadzenie drzew owocowych wiosną jest z pewnością przełom marca i kwietnia. Wówczas ziemia nie jest już twarda i zwykle nie zalega na niej śnieg. Coraz rzadziej występują także przymrozki w nocy, co także korzystnie wpływa na sadzonki.



Niestety, kwiecień bywa miesiącem bardzo niepewnym, jeśli chodzi o pogodę, a w ostatnich latach w tym okresie pojawiają się nawet opady śniegu, więc należy zachować wyjątkową ostrożność. Jeśli mamy dylemat, kiedy posadzić drzewko owocowe, bo nie mamy pewności, czy nie zaskoczą nas przymrozki, lepiej poczekać i posadzić drzewko owocowe jesienią.

Termin sadzenia a rodzaj drzewka owocowego

Jednym z najczęściej wybieranych w Polsce drzew owocowych jest oczywiście jabłoń. Termin sadzenia jabłoni jest bardzo precyzyjnie określony – najlepszy czas to jesień. W tym okresie warto też posadzić inne drzewka owocowe, np.:



● śliwy,

● wiśnie,

● grusze.

Dla moreli, czereśni i brzoskwiń zdecydowanie lepszym czasem sadzenia jest wiosna. Oczywiście można podjąć się posadzenia powyższych gatunków drzew owocowych jesienią, jednakże jeśli zależy nam na tym, aby dobrze się one przyjęły i obficie owocowały, lepiej wybrać wiosnę.

Trzeba także pamiętać o tym, że zarówno morele, jak i czereśnie i brzoskwinie, są zdecydowanie mniej odporne na trudne warunki atmosferyczne. Młode drzewka mogą nie przetrwać zimy i wysiłek związany z ich posadzeniem pójdzie na marne.



Jabłonie wykazują dużą odporność nawet na niskie temperatury i właśnie z tego względu bezpiecznie można je posadzić jesienią. Należy jednak pamiętać, że tzw. ostatecznym terminem, w którym można sadzić drzewka owocowe jesienią, jest początek listopada. O ile oczywiście zyskamy pewność, że nie zaskoczą nas opady śniegu.

Nie można zapominać o tym, że oprócz odpowiedniego terminu na sadzenie drzewek owocowych, znaczenie ma także zaplanowanie miejsca, w którym będą rosły rośliny. Należy uwzględnić dostateczną ilość przestrzeni zarówno na sam system korzeniowy drzewka, jak i – w późniejszym czasie – jego koronę.



Zastosowanie się do tych głównych zasad dotyczących tego, jak i kiedy sadzić drzewka owocowe z pewnością się opłaci. Obfite zbiory z drzew owocowych będą najlepszą i najbardziej satysfakcjonującą nagrodą za wysiłek włożony w sadzenie i odpowiednią pielęgnację.

