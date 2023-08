Ziemia kompostowa – co ją wyróżnia? Jak zrobić ją samodzielnie?

Co to jest ziemia kompostowa?

Warto rozpocząć od tego, do czego przyda się ziemia kompostowa. Najprościej rzecz ujmując jest to rodzaj podłoża dla roślin, które pozyskiwane jest po zakończeniu procesu kompostowania. Mieszanka taka wyglądem przypomina ziemię — stąd też nazwa.



Dodajemy ją do ziemi ogrodniczej, w której sadzimy lub siejemy rośliny. Co więcej, można także potraktować jako nawóz dla roślin — wówczas nie mieszamy jej z podłożem, a jedynie sypiemy bezpośrednio pod konkretne sadzonki. Gdzie kupić ziemię kompostową? Znajdziesz ją praktycznie w każdym sklepie ogrodniczym oraz w większości sieci remontowych.

Właściwości ziemi kompostowej

Skoro wiemy już czym dokładnie jest ziemia kompostowa, pora przyjrzeć się jej właściwościom. Podstawą jest tutaj oczywiście określenie pH. Czynnik ten będzie odpowiadał przede wszystkim za poziom kwasowości podłoża. Należy dopasować go stosownie do wymagań konkretnych roślin.



Z reguły ziemia kompostowa pH powinna mieć w okolicach 6,7, co oznacza, że odczyn mieszanki jest lekko kwaśny. Dzięki temu możliwa jest uprawa naprawdę wielu gatunków i rodzajów roślin bez szkody dla ich wzrostu.



Wiele osób mylnie uważa, że ziemia kompostowa sprawdzi się tylko w przypadku roślin ogrodowych. Prawdą jest jednak to, że może być ona stosowana zarówno w przypadku roślin doniczkowych rosnących w domu, jak i balkonowych. Niestety, własna produkcja kompostu w mieszkaniu w bloku jest w zasadzie niemożliwa – wówczas dobrym rozwiązaniem jest właśnie zakup gotowej mieszanki.

Jak zrobić ziemię kompostową?

Cena ziemi kompostowej nierzadko jest zbliżona do 100 złotych za worek. To sporo pieniędzy. Na szczęście, jeśli mamy miejsce na umieszczenie kompostownika, to nie musimy kupować gotowych mieszanek.



Trzeba jednak pamiętać, że samodzielne zrobienie ziemi kompostowej wymaga przede wszystkim czasu oraz znalezienia odpowiedniego miejsca, w którym umieścimy naszą pryzmę kompostową.



Kompost tworzy się z odpadków organicznych — obierek warzyw, starych liści czy nawet łupin jajek. Wszystkie te odpadki umieszczamy w kompostowniku na okres minimum 10 miesięcy, a najlepiej — na cały rok. Po tym czasie możemy mieć pewność, że nasza ziemia kompostowa jest gotowa do użycia.



Należy jednak pamiętać o tym, aby odpady organiczne umieszczać w kompostowniku regularnie. Koniecznie też trzeba co jakiś czas je przerabiać. Niezwykle istotne jest również utrzymanie pryzmy kompostowej (czyli miejsca, w którym wytwarza się kompost) w odpowiednim stanie.



Zawarte w nim odpady nie mogą zostać ani nadmiernie przesuszone, ani przemoczone. Warto także od czasu do czasu przesypać tworzący się kompost ziemią ogrodową.



Jak sprawdzić to, ile kompostu do ziemi należy zaaplikować i czy jest on już gotowy? Jest na to prosty sposób. Wystarczy wykorzystać niewielką jego ilość do podsypania świeżo posianych sadzonek roślin. Jeśli po kilku dniach zaczną wschodzić, a ich liście będą intensywnie zielone i zdrowe, jest to niezaprzeczalny znak, że nasz kompost jest gotowy do użycia i ma już odpowiednie właściwości.

red// Polsatnews.pl