Pracownik stoiska z warzywami nie mógł utrzymać wielkiego parasola. W pewnym momencie razem ze sprzętem poderwał go wiatr. Mężczyzna upadł na ziemię. Jego stan był na tyle poważny, że trafił do szpitala.

W środę Burak Abuç - sprzedawca z Erzurum w Turcji - jak codziennie przyszedł do pracy. Z uwagi na silne wiatry postanowił ochronić stoisko z warzywami przed zniszczeniem. W tym celu złapał parasol, by zapobiec jego "ucieczce". To się jednak nie udało.

Turcja. Mężczyzna przeleciał pięć metrów

Na nagraniu, które trafiło do sieci, widać, jak w jednej chwili podmuch porywa mężczyznę trzymającego ten przedmiot. Lokalne tureckie media podają, że "pofrunął" on około pięciu metrów. Następnie upadł na drogę.

Abuç został ranny, a świadkowie zdarzenia zadzwonili po pomoc. Poszkodowany trafił do szpitala. Wypisano go po dwóch dniach obserwacji.

Kolejny taki incydent

To nie pierwsze tego typu zdarzenie w Turcji. W 2019 roku, podczas tornada w mieście Osmaniye, mężczyzna wspiął się na parasol.

ZOBACZ: Emeryt zaatakował parasolką. Wicemistrz kickboxingu ma uszkodzone oko

Podmuch wiatru niósł go około cztery metry. To również zarejestrowała kamera.

WIDEO: Atak dronów na Moskwę. Uszkodzone wieżowce i odwołane loty Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/wka/kg/ Polsatnews.pl