Referendum strajkowe w ARiMR – kiedy się odbędzie? Termin jest już znany

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wciąż przetwarza wiele wniosków składanych przez rolników w ramach realizowanych programów i projektów. Co ciekawe, już niedługo odbędzie się w niej referendum strajkowe! Sprawdźmy, czy protest pracowników ARiMR może wpłynąć na obsługę klientów i jak wygląda aktualny stan konfliktu pomiędzy związkami zawodowymi a przedstawicielami rządu.

Kryzys płacowy w ARiMR – spór się zaostrza

Choć zapowiadany w ARiMR strajk nie doszedł jeszcze do skutku i na dobrą sprawę wciąż nie wiadomo, czy będzie miał miejsce, spór pomiędzy pracownikami Agencji a Ministerstwem Rolnictwa nie słabnie. Wręcz przeciwnie – wciąż nabiera na sile i właśnie wchodzi w decydującą fazę.

Postulaty strony związkowej zostały przedstawione już w 2021 roku. Zakładowa Solidarność domagała się przede wszystkim podwyżki wynagrodzeń – przeciętnie o 800 zł brutto w przeliczeniu na jednego pracownika.

Od tamtego czasu trwały mediacje, które nie znalazły jednak aprobaty strony związkowej: Ministerstwo zaoferowało przeznaczenie na ARiMR dodatkowych 100 mln złotych – 60% z tej kwoty miałoby zostać przeznaczone bezpośrednio na wynagrodzenia, natomiast 40% byłoby przekazane w formie jednorazowego dodatku wypłacanego jeszcze w tym roku.

Związki zawodowe rozpoczęły więc przygotowania do strajku. Najpierw, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dojdzie do przeprowadzenia referendum strajkowego.

Znamy termin referendum strajkowego w ARiMR

Biorący udział w głosowaniu pracownicy ARiMR mogą oddawać swoje głosy pomiędzy 4 a 11 sierpnia 2023 roku. Podczas przeprowadzania referendum nie powinni jednak w żaden sposób ucierpieć klienci korzystający z usług Agencji: odbędzie się w pełni online, aby nie utrudniać standardowych prac oddziałów.



W czasie głosowania pracownicy będą ubrani na czarno. Czeka nas więc „czarny tydzień”, który poprzedzi ostateczną decyzję o strajku, który mógłby wpłynąć m.in. na terminy procedowania już złożonych wniosków o dopłaty czy przyjmowanie nowych dokumentów. Ewentualne wprowadzenie strajku zależy od wyników referendum.

Jakich zmian domagają się pracownicy i związkowcy ARiMR?

Choć w mediach wybrzmiewa przede wszystkim kwestia oczekiwań płacowych, to strona związkowa ma zdecydowanie więcej uwag wobec pracodawcy. Za wnioskiem związkowców stoi 12 problemów, które wpływają na kondycję pracowników, a jednocześnie przekładają się na pogorszenie stanu tej instytucji.

Zdaniem związkowców należy do nich m.in.:

brak jednoznacznych ścieżek awansu i rozwoju zawodowego,

pojawianie się nowych obowiązków, w ślad za którymi nie idą dodatkowe etaty,

wady nowego prawa, które utrudniają pracownikom realizację obowiązków,

niewystarczające szkolenia,

niedofinansowanie wyposażenia biur, w tym przestarzały sprzęt,

zbyt krótkie terminy realizacji programów

brak dostępu do radców prawnych,

system rozdzielania wniosków przez Centralę ARiMR,

duże obciążenie biur powiatowych,

brak odpowiedniego przygotowania na nabór wniosków w ramach Planu Strategicznego.

Pozostaje mieć nadzieję, że strona rządowa oraz pracownicy ARiMR znajdą wyjście z tej skomplikowanej sytuacji. Ostatecznie, gdyby doszło do strajku, to może on opóźnić wypłatę środków z wielu różnych programów pomocowych, które zasilają konta tysięcy rolników w Polsce.

red// Polsatnews.pl