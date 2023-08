Owczarek niemiecki odgryzł podczas spaceru dwuletniemu chłopcu dwa palce. Matka chłopca odnalazła jeden z nich i zawiozła go do szpitala. W nocy lekarze przeprowadzili zabieg retransplantacji. Jak przekazała polsatnews.pl podkom. Agnieszka Żyłka z KMP w Katowicach postępowanie prowadzone jest w kierunku nieszczęśliwego wypadku.

W poniedziałek wieczorem w katowickiej dzielnicy Wełnowiec doszło do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku, którego owczarek niemiecki odgryzł dwulatkowi dwa palce.

Dramat rozegrał się podczas spaceru. Ojciec dziecka szedł kilka metrów za nim. - Chłopiec zszedł z rowerka i wsadził rączkę w szparę ogrodzenia. Wszystko działo się bardzo szybko - mówiła podkom. Żyłka. Wówczas pies znajdujący się na posesji zaatakował.

Policja: Płot był otoczony siatką, ale chłopiec miał małą rączkę

Rzecznika policji przekazała, że ogrodzenie zostało prawidłowo zabezpieczone. Płot dodatkowo otoczony był specjalną siatką. - Rączka chłopca okazała się jednak na tyle mała, że zdołał ją przełożyć przez jedno z oczek - przekazała Żyłka.

W momencie wypadku na posesji znajdowały się dzieci właściciela zwierzęcia. - Pies był oswojony z dziećmi, wcześniej nie wykazywał agresji - dodała.

Zarówno ojciec dziecka jak i właściciel psa byli trzeźwi.

Matka chłopca odnalazła jeden z palców

Dwulatek trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. - Matka chłopca w miejscu zdarzenia odnalazła jeden z paluszków i zawiozła go do szpitala - powiedziała Żyłka i dodała, że do Katowic ściągnięty został specjalista z Poznania.

Drugi palec nie został odnaleziony. Pojawiło się podejrzenie, że znajduje się w żołądku zwierzęcia. Właściciele psa chcieli na własny koszt zawieźć go do weterynarza, żeby wydobyć palec. Po konsultacji z lekarzem zrezygnowali, bo część ciała wystawiona na działanie kwasów trawiennych i tak nie zostałaby już uratowana.

W nocy chłopiec trafił na stół operacyjny. - Podczas zabiegu retransplantacji udało się jeden z palców przyszyć - przekazał nam rzecznik prasowy szpitala Wojciech Gumułka. Operacja prowadzona była pod kierownictwem jednego z najwybitniejszych specjalistów w Polsce prof. Adama Maciejewskiego, który został ściągnięty z Gliwic.

- Rokowania są ostrożnie optymistyczne - dodał Gumułka.

Policja prowadzi czynności w kierunku nieszczęśliwego wypadku.