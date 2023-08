Strażnicy miejscy ze stołecznego VII Oddziału Terenowego podczas piątkowego patrolu na Gocławiu napotkali nietypowy widok. Na ulicy Fieldorfa, przy skrzyżowaniu z ulica Abrahamą, zauważyli kobietę, która zbierała na trawniku i chodniku rozsypane banknoty. Kawałek dalej kilka innych osób również zbierało pieniądze.

Jedna ze strażniczek podeszła do przechodniów, by ustalić, skąd na ziemi wzięły się pieniądze. Nikt jednak nie wiedział, co zaszło, ani do kogo należą banknoty.

"Pieniądze po prostu leżały na trawie i chodniku" - czytamy na stronie straży miejskiej. "Przechodnie zbierali banknoty jak grzyby" - dodano.

Taka sytuacja.

Strażnicy patrolujący rejon Gocławia, zauważyli kilka osób które na kolanach zbierały coś z trawy. Były to... pieniądze.

Służby apelują do właściciela gotówki

Zebrane przez grupę osób banknoty zostały zabezpieczone przez straż miejską. Pieniądze zostały zdeponowane w sejfie oddziału. Na opublikowanej przez straż miejską fotografii widać pięćdziesięcio- i stuzłotowe banknoty.

Jak dodano na stronie straży, osoba, która zgubiła pieniądze może zgłosić się do oddziału straży miejskiej, by odebrać gotówkę. Wcześniej jednak będzie musiała wyjaśnić, skąd wzięły się one na gocławskim trawniku.

