Jarmark świętego Dominika to cykliczna impreza, która na przełomie lipca i sierpnia odbywa się w Gdańsku. O tegorocznej edycji stało się głośno za sprawą piosenki "Ein Heller und ein Batzen", znanej też jako "Heili, Hailo, Heila", którą odśpiewali na skwerze Świętopełka niemieccy muzycy ubrani w stroje ludowe.

"Jeden z hymnów Wehrmachtu"

Lokalne media, które nagłośniły sprawę, podkreślają, że piosenka ta cieszyła się dużą popularnością wśród żołnierzy Wehrmachtu.

"Kiedy w Warszawie oddajemy hołd ofiarom Rzezi Woli, w Gdańsku rozbrzmiewa jeden z hymnów Wehrmachtu z czasów II wojny światowej na imprezie masowej organizowanej przez gminę Gdańsk" - czytamy na twitterowym profilu serwisu Gdańsk Strefa Prestiżu.

Kiedy w Warszawie oddajemy hołd ofiarom Rzezi Woli, w Gdańsku rozbrzmiewa jeden z hymnów Wehrmachtu z czasów II wojny światowej na imprezie masowej organizowanej przez gminę @gdansk @kultura_gov_pl @NawrockiKn @tvp_info @SamPereira_ @michalrachon https://t.co/htHc5xsPSY — Gdańsk Strefa Prestiżu (@GdanskStrefa) August 6, 2023

Warto jednak przypomnieć, że chociaż piosenka ta jest w Polsce uważana za nieformalny hymn żołnierzy Wehrmachtu, nie została napisana specjalnie na potrzeby tej formacji.

Jej tekst powstał już w 1830 roku, a jego autorem jest Albert Ernst Ludwig Karl Graf von Schlippenbach. W tamtych czasach była to piosenka ludowa o charakterze biesiadnym.

Niemcy przeprosili

Sprawę skomentowali organizatorzy jarmarku, którzy poinformowali, że utwór został wykonany przez zespół ludowy z Frankonii, a jego muzycy "nie mieli świadomości jej jednoznacznie negatywnego skojarzenia w Polsce".

"Piosenkę wykonywał zespół ludowy, który przyjechał z oficjalną delegacją Środkowej Frankonii i promował tradycyjne produkty na Jarmarku Św. Dominika. Zespół wykonywał ją w oryginalnej, ludowej wersji z XIX w. i nie miał świadomości jej jednoznacznie negatywnego skojarzenia w Polsce. Zwróciliśmy uwagę na niestosowność takiego zachowania. Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Warto podkreślić, że delegacja Środkowej Frankonii rozpoczęła swoją wizytę na Pomorzu od złożenia wieńca pod pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte" - poinformowano.

ZOBACZ: Grzegorz Braun przerwał wykład historyka. "Dość tego. Wypad z Polski!"

Oświadczenie ws. zdarzenia wydały również Międzynarodowe Targi Gdańskie, które są organizatorami jarmarku. Poinformowano w nim, że niemiecka delegacja przeprosiła za swój występ.

"Miasto Gdańsk i Międzynarodowe Targi Gdańskie przyjmują przeprosiny wystosowane przez niemiecką delegację po występie ludowego zespołu reprezentującego okręg Środkowej Frankonii. Niemiecki region 'ubolewa z powodu zaistniałej sytuacji' i tłumaczy, że 'w żaden sposób nie chcieli nikogo urazić'. (...) Podczas Jarmarku Św. Dominika ma miejsce ponad 60 wydarzeń artystycznych. Organizatorzy uzgadniają występy na scenie głównej, natomiast nie mają wpływu na przyśpiewki w różnych przestrzeniach Jarmarku, tak jak było w powyższym przypadku" - czytamy.

"Co za pogarda tych ludzi dla nas"

To jednak nie zakończyło całej sprawy. Zachowanie Niemców skomentował wiceminister spraw zagranicznych i pełnomocnik rządu ds. reparacji wojennych Arkadiusz Mularczyk.

"Przyśpiewki Wermachtu na jarmarku w Gdańsku. To tak jak muzyka Wagnera przy ścianie płaczu. Wyjątkowa bezczelność. Zupełny brak wrażliwości i wiedzy o realiach II wojny światowej. Niestety na naszych oczach znów odradza się pochwała dla niemieckiego rewizjonizmu" - napisał polityk w mediach społecznościowych.

ZOBACZ: Gdańsk. Uroczystości pogrzebowe obrońców Westerplatte

Głos w tej sprawie zabrał również gdański poseł PiS Kacper Płażyński. "Niemcy przyjeżdżają na gdański Jarmark Dominikański i śpiewają najbardziej znaną triumfalną pieśń marszową Wehrmachtu, z przerobionymi słowami oryginału na śpiewanie o "hajlowaniu". Pewnie w domu będą pękać z dumy. Co za pogarda tych ludzi dla nas, potomków ofiar" - oświadczył.

Niemcy przyjeżdżają na gdański Jarmark Dominikański i śpiewają najbardziej znaną triumfalną pieśń marszową Wehrmachtu, z przerobionymi słowami oryginału na śpiewanie o "hajlowaniu".



Pewnie w domu beda pękać z dumy. Co za pogarda tych ludzi dla nas, potomków ofiar. https://t.co/u86CVELQdU — Kacper Płażyński (@KacperPlazynski) August 7, 2023

Później w rozmowie z portalem PolskieRadio24.pl stwierdził, że polskie MSZ powinno wezwać ambasadora Niemiec. - Doradzałbym MSZ wezwać niemieckiego ambasadora, żeby wyjaśnił, czy takie nastawienie w Niemczech do Polski jest powszechne - powiedział.

- Nie wierzę, że nie wiedzieli, co śpiewają. Śpiewali przecież przerobioną przez Wehrmacht piosenkę, gdzie śpiewa się o hajlowaniu. To zresztą wyraźnie słychać na nagraniu. Myślę, że świadczy to o ich wyjątkowej pogardzie dla nas. Po powrocie do kraju będą opowiadać kolegom z Niemiec: byliśmy w Gdańsku, w naszym Gdańsku, naszym kochanym heimacie, i zaśpiewaliśmy Polakom, co o nich myślimy. Pamiętamy o naszych żołnierzach z Wehrmachtu - dodał.

WIDEO: Piorun uderzył w ludzi w Rozewiu. Dwie osoby poszkodowane Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/dsk/ Polsatnews.pl