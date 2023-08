Szczotka dla psa długowłosego – jak pielęgnować kudłatego pupila? 

Psy ras długowłosych często zachwycają swoim wyglądem. Ich właściciele wiedzą jednak, że wiąże się on z kilkoma niedogodnościami. Psy długowłose często intensywnie linieją i wymagają regularnego wyczesywania. Może to się stać prawdziwą udręką, jeśli nie masz odpowiedniego sprzętu.

Sprawdź, jaka szczotka dla psa długowłosego będzie najlepsza i poznaj tajniki pielęgnacji pupili należących do „kudłatych” ras.

Pielęgnacja sierści psów długowłosych

Psy długowłose zwykle wymagają bardziej czasochłonnej pielęgnacji. Ich sierść często może się plątać, brudzić i sklejać, a każde pominięte szczotkowanie czy kąpiel sprawiają, że problemy się nawarstwiają i są coraz trudniejsze do usunięcia. Psa długowłosego należy regularnie czesać – najlepiej po każdym spacerze. Ważne są też regularne kąpiele oraz przycinanie włosów. Za stan okrywy odpowiadają także prawidłowe żywienie i dobór kosmetyków czy narzędzi.

Jaka szczotka dla psa długowłosego?

Kołtuny i splątania długiej sierści to w zasadzie codzienny problem. Zadaniem właściciela psa długowłosego jest jednak niedopuszczenie, aby urósł on do tego stopnia, aby futro zaczęło się filcować lub przerzedzać albo wywoływać infekcje na skórze. Dlatego czesanie to podstawowy zabieg pielęgnacyjny dla każdego psa z długim włosem.

Jaka szczotka dla psa długowłosego będzie najlepsza? W znacznej mierze zależy to od rasy. Wielkość psa będzie determinować wielkość szczotki, choć w wielu przypadkach przydaje się kilka wariantów o różnych rozmiarach. Znaczenie ma również typ włosia. Sierść długą, ale szorstką można czesać szczotką lub zgrzebłem o metalowych końcach i większej powierzchni. W przypadku psów o jedwabistej sierści lepiej sprawdzi się natomiast szczotka dla psów długowłosych z naturalnego włosia. Ponadto potrzebny będzie grzebień do rozczesywania kołtunów.

Ważne, aby szczotka dla psa długowłosego była komfortowa w użytkowaniu zarówno dla niego, jak i dla jego właściciela. Akcesorium z całą pewnością nie może sprawiać dyskomfortu czworonogowi. Warto jednak postawić również na model z poręcznym uchwytem, ułatwiający szczotkowanie.

Maszynka do strzyżenia psów długowłosych – czy jej potrzebujesz?

Zdecydowanie warto się też zaopatrzyć w maszynkę do strzyżenia psów długowłosych. Jest ona przydatna szczególnie w okresie wzmożonego linienia. Pozwala ograniczyć ilość gubionego futra i pozbyć się martwych włosów, a także ułatwić szczotkowanie.

Innym bardzo przydatnym narzędziem jest furminator dla psa długowłosego. To specjalny rodzaj narzędzia do groomingu, który pomaga usuwać podszerstek i zdecydowanie zmniejszać ilość gubionych przez pupila włosów. To bezpieczna i wygodna pomoc w utrzymaniu okrywy psa długowłosego w ryzach i zachowaniu jej pięknego wyglądu.

red/ Polsatnews.pl