Nowe pomiary wskazują na to, że promienie słoneczne mogą być mocniejsze niż do tej pory sądzili naukowcy. "Słońce jest bardziej zaskakujące niż myśleliśmy" - przekazał jeden ze współautorów badania.

Zespół naukowców zarejestrował światło o najwyższej energii, jaką kiedykolwiek wykryto ze Słońca. Pomiar osiągnął prawie 10 bilionów elektronowoltów. Badania na ten temat opublikowano w czasopiśmie "Physical Review Letters".

"Słońce jest bardziej zaskakujące niż myśleliśmy. Sądziliśmy, że rozgryźliśmy tę gwiazdę, ale tak nie jest" - przekazał w oświadczeniu współautor badania Mehr Un Nisa - doktor na Michigan State University.

Słońce nieustannie nas zaskakuje

Z kolei astrofizyk z University of Illinois Brian Fields uważa, że "ta nowa obserwacja jest równie ekscytująca, co zagadkowa, ponieważ HAWC wykazał, że Słońce w wysokoenergetycznych promieniach gamma świeci jaśniej niż ktokolwiek by się tego spodziewał".

Aby zmierzyć promienie słoneczne, naukowcy wykorzystali High-Altitude Water Cherenkov Observatory (HAWC), czyli zbiór 300 zbiorników wypełnionych 220 tonami wody w każdym z nich.

Kiedy promienie gamma zderzają się z powietrzem w naszej górnej atmosferze, eksplodują w fontannie cząstek subatomowych w powietrzu, pozostawiając ślad wykrywany przez HAWC.

