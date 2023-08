Podróż z kotem – jak wybrać transporter dla kota?

Koty mocno przywiązują się do własnego domu, jednak czasem konieczne jest ich przetransportowanie w inne miejsce – np. do weterynarza. Wówczas z pewnością przyda się transporter, który pozwoli na stworzenie wygodnych warunków na czas podróży. Jak wybrać odpowiedni produkt tego typu?

Bezpieczeństwo transportera dla kota

Niektóre koty bardzo sprawnie uciekają z transporterów, dlatego tak duże znaczenie ma jakość produktu. Pojemnik do przewożenia zwierzaków powinien być stabilny i mieć zamek, który trudno otworzyć ze środka. Podróż z kotem bywa stresująca nie tylko dla właściciela, lecz także samego pupila. Z tego powodu trzeba liczyć się z tym, że wnętrze transportera będzie musiało znosić gryzienie, drapanie i uderzanie przez kocie łapki. Warto wybierać transportery dla kota plastikowe wykonane z tworzywa, które po zahaczeniu pazurem nie będzie stanowić zagrożenia dla zwierzaka.

Łatwość czyszczenia transportera dla kota

Kotom przewożonym w transporterach często zdarzają się małe wypadki, po których trzeba posprzątać. Jest to wynikiem stresu, zwłaszcza gdy zwierzak kojarzy pojemnik z wizytami u weterynarza. Z tego powodu dobrym pomysłem jest zakupienie transportera plastikowego, który pozwala na łatwe czyszczenie. Wnętrza produktu można wyłożyć też jednorazowymi podkładami higienicznymi dla zwierząt.

Łatwy dostęp do wnętrza transportera dla kota

Warto wybierać transportery dla kotów, które zapewniają łatwy dostęp do wnętrza. Zwierzaki zwykle niechętnie wchodzą do nowych przestrzeni, zwłaszcza wtedy, gdy kojarzą mu się np. z wizytami u weterynarza. Wyciąganie kociaka z wnętrza transportera może być problematyczne, dlatego doskonałym rozwiązaniem są modele z otworem na pokrywie lub zdejmowanym górnym elementem.

Swobodny przepływ powietrza w transporterze

Transporter dla kota do samochodu powinien być zaprojektowany w taki sposób, by zwierzak mógł swobodnie oddychać. Większość pupili reaguje na podróż stresem, a co za tym idzie – zaczyna zużywać większą ilość tlenu. Najlepiej zakupić transporter, który ma otwory z każdej strony, także z przodu i z góry. Jednocześnie jego konstrukcja powinna być na tyle stabilna, by zwierzak nie mógł poszerzyć dziur ostrymi pazurkami.

Wygodny transporter dla kota

Podróż z kotem staje się przyjemniejsza, gdy zwierzak czuje się komfortowo. Z tego powodu warto sięgnąć po produkty wykonane z materiałów antypoślizgowych, z możliwością włożenia miękkiej maty. Transporter powinien być też na tyle duży, by zwierzak mógł się swobodnie obrócić.

red/ Polsatnews.pl