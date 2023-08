Choroba Cushinga u psa – objawy, leczenie 

Choroba Cushinga u psa w niektórych przypadkach prowadzi nawet do śmierci. Jak rozpoznać jej objawy?

Choroba Cushinga u psa - objawy

Najczęstszą przyczyną choroby Cushinga u psów jest guz przysadki mózgowej. Jest on odpowiedzialny aż do 90% wszystkich przypadków. Guz może mieć przebieg łagodny lub okazać się złośliwy. Inną chorobą wywołującą zespół Cushinga jest guz nadnerczy i w tym przypadku również może okazać się on nieszkodliwy lub rakowy.



Niezależnie od przyczyny choroby objawy w obu przypadkach mogą wystąpić takie same. Do najczęściej zaobserwowanych należą duży apetyt i powiększony brzuch.

ZOBACZ: Najpopularniejsze rasy psów dużych i olbrzymich



Wzrost apetytu – to jeden z pierwszych objawów zespołu Cushinga. Jeśli do tej pory stałe pory karmienia i wyliczona ilość pokarmu wystarczały pupilowi, a nagle jego apetyt drastycznie wzróstł bez zwiększenia wysiłku fizycznego – warto wybrać się do weterynarza na konsultację.



Powiększony i opuszczony brzuch – ze względu na wzmożony apetyt zwierzęta cierpiące na zespół Cushinga mogą przytyć. Natomiast na skutek problemów z poruszaniem się i utraty masy mięśniowej, mięśnie brzucha nie utrzymują dodatkowych kilogramów. Efektem jest nienaturalna pozycja psa z opadającym w dół, okrągłym brzuchem.



Częstsze oddawanie moczu – ten objaw bywa ignorowany, ponieważ częste oddawanie moczu jest typowe dla starszych psów. Jednak warto zwrócić uwagę na częstotliwość z jaką załatwia swoją potrzebę czworonóg, szczególnie jeśli zaobserwowane zostały u niego inne objawy zespołu Cushinga.



Choroba Cushinga najczęściej diagnozowana jest u psów powyżej 6 lat, z przewagą samic. Objawy choroby mogą rozwijać się latami z różnym nasileniem. Ze względu na ich uniwersalne dopasowanie do wielu innych schorzeń, zdiagnozowanie zespołu Cushinga bez dokładnych badań u weterynarza jest problematyczne.

Choroba Cushinga u psów - leczenie

Leczenie choroby Cushinga u psów zależy od przyczyny nadmiaru kortyzolu. Jeżeli jest to spowodowane guzem przysadki mózgowej, stosuje się leki hamujące produkcję kortyzolu. W przypadku guzów nadnerczy, zazwyczaj konieczna jest operacja. Zabieg jest skomplikowany i wiąże się z ryzykiem powikłań, dlatego zazwyczaj przeprowadzany jest dopiero na psach, które nie reagują na leczenie farmakologiczne lub mają duże, potencjalnie złośliwe guzy.

ZOBACZ: Pies i kot towarem luksusowym. Skutki szalejącej inflacji



Niezależnie od wybranej metody leczenia, przez cały czas zwierzę powinno być ściśle monitorowane przez weterynarza, który odpowiednio dostosuje dawkę leków i zauważy niepożądane skutki uboczne.

WIDEO: Zgrzyt na linii Kijów-Warszawa. Borys Budka: Moim zdaniem Ukraina popełniła błąd Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red/ Polsatnews.pl