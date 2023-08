- To wydarzenie miało swój początek, ale nie ma swojego zakończenia. Ono cały czas trwa - powiedział podczas uroczystości związanych z 79. rocznicą Powstania Warszawskiego premier Mateusz Morawiecki. Prezydent Andrzej Duda przypomniał z kolei tragiczną historią warszawskiej Ochoty. Apelował, żeby nie zapominać, że nie tylko Powstańcy są bohaterami, ale także "niewinna, bezbronna ludność stolicy".

We wtorek podczas 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że to wydarzenie miało swój początek, ale "nie ma zakończenia". - Ono cały czas trwa. To wydarzenie, które wiąże się z ogromnymi konsekwencjami - powiedział.

Premier: Powstanie Warszawskie stale się odradza

- Nie znamy do końca konsekwencji Powstania Warszawskiego. Wiemy tylko, że ono się stale odradza. Odradza się w nas, rzuca nowe światło na dawne wydarzenia i w przyszłość. Celem powstania była sprawiedliwość czy niepodległa, wolna suwerenna Rzeczpospolita? A może celem powstańców była wielka Polska, której nigdy nikt nie będzie mógł już podbić, zniszczyć? - pytał Morawiecki.



Po chwili zamyślił się: - A może celem było to, żeby Polska była zjednoczona? By zjednoczenie narodowe było znakiem przyszłości?

- Dzisiaj, kiedy stajemy w 79. rocznicę i przyzywamy wszystkich tamtych ludzi, którzy złożyli świadectwo ze swojego życia, że ponad życiem są większe wartości jak dobro, sprawiedliwość, miłość, prawda i wolność - mówił.

Premier: To była walka dobra ze złem

- "Miłość istnieje zawsze", w ślad za tym hasłem można powiedzieć, że tamten czas to był czas miłości do ojczyzny. Wielkiej miłości do drugiego człowieka, przyjaciół. "Trudno było nie brać udział w powstaniu", mówili mi powstańcy - relacjonował premier.

Podkreślił, powstańcy "walczyli o biało-czerwoną, o orła", ale przede wszystkim była to walka dobra ze złem. „Złem, które chciało zniszczyć nie tylko życie, odwrócić do góry nogami całą hierarchię wartości. Za to także powstańcy oddawali życie” – wskazał Morawiecki.

Premier zacytował też słowa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: - „Zmartwychwstaniesz jak Bóg z grobu. z huraganowym tchem u skroni" - mówił poeta wierząc w zmartwychwstanie Polski i rzeczywiście Polska odrodziła się jak feniks z popiołów i odrodziła się szansa na samostanowienie, którą realizujemy od ponad 30 lat. To odrodzenie jest takim pragnieniem powstańców, które przekazują od lat - odrodzenie w jedności narodowej - komentował.

Prezydent Andrzej Duda na warszawskiej Ochocie wspominał z kolei dzieje tej dzielnicy podczas powstania. - Spotykamy się na warszawskich ulicach i placach w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Rozpoczynamy te obchody na warszawskiej Ochocie. Tutaj miała miejsce tragedia mieszkańców tego rejonu Warszawy - powiedział.

Andrzej Duda: Bohaterami powstania nie byli tylko powstańcy

Wyjaśnił, że specyfika powstania na Ochocie była tu szczególna. - Niemcy mieli tutaj kilka bardzo silnych punktów, których nie udało się zdobyć powstańcom - dodał.

- Bohaterami powstania nie byli tylko powstańcy z bronią w rękach. Bohaterami Powstania była cała ludność Warszawy. Która była tutaj razem z powstańcami, która ich wspierała i cierpiała. Niewinna, bezbronna, mordowana. Nigdy nie wolno zapomnieć o tym. Ponad 180 tys. mieszkańców naszej stolicy zamordowano. To była straszliwa cena, którą warszawiacy zapłacili za swoje pragnienie wolności - powiedział.

We wtorek w stolicy odbywają się uroczyste obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Biorą w nich udział uczestnicy i świadkowie wydarzeń z 1944 r., przedstawiciele najwyższych władz i instytucji państwowych, samorządowych oraz mieszkańcy miasta.

Wybuch Powstania Warszawskiego

"1 sierpnia 1944, 17 godzin do wybuchu Powstania Warszawskiego. W nocy przez Warszawę przeszła ogromna ulewa, ranek jest chłodny, duże zachmurzenie, temperatura nie przekracza 18 st. C. Koncentracja Powstańców z Batalionu „Pięść” na cmentarzu ewangelicko-augsburskim" - wspomina pamiętny dzień Muzeum Postania Warszawskiego, do wpisu dołączając fotografię.

79 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. W Warszawie 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Walczyli o wolność, ojczyznę, o przyjaciół i rodziny. "Chcieli być wolni i wolność zawdzięczać sobie samym" - przypomina Muzeum Powstania Warszawskiego.

Warszawa. "W godzinie 'W' zatrzymaj się"

Planowane na kilka dni powstanie trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w stolicy zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych.

Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.

Co roku w rocznicę wybuchu o godz. 17:00 stolica zatrzymuje się na symboliczną minutę ciszy. Piesi przestają pędzić i stają, kierowcy zatrzymują swoje samochody i razem z wyjącymi syrenami wciskają klakson. "Oddaj hołd Powstańcom. W godzinie 'W' zatrzymaj się" - zaapelowało muzeum w komunikacie.

