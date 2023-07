Przyjmowanie wniosków o wyrównanie kwoty utraconych przychodów w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze zostało już zakończone. Okazją do uzyskania wsparcia był nabór, który trwał do 21 lipca 2023 roku. Dofinansowanie miało charakter pomocy de minimis i było skierowane do sektora rybołówstwa i akwakultury. Kto mógł ubiegać się o wsparcie i jakie kwoty wypłacano?