Groch paszowy – cena w lipcu 2023

Cena grochu paszowego w lipcu 2023 roku – ile obecnie kosztuje groch paszowy?

Groch paszowy cieszy się rosnącą popularnością przede wszystkim ze względu na swoją wysoką wartość odżywczą oraz stosunkowo prostą uprawę. Wiele czynników wpływa na to, ile kosztuje groch paszowy. Cena za tonę może różnić się w poszczególnych regionach kraju i skupach, jednak można przyjąć, że są to wartości zbliżone do 1300 zł.



Należy jednak zwrócić uwagę, że zarówno cena grochu pastewnego, jak i innych roślin paszowych czy zboża podlega wahaniom w zależności między innymi od popytu, podaży czy aktualnej dostępności. To dlatego warto śledzić aktualizowane na bieżąco poziomy cen i obserwować tendencje na rynku.

Notowania cen grochu paszowego na giełdach

Giełdy rolne podają ważne informacje na temat wartości produktów takich jak groch siewny. Cena skupu może od nich odbiegać, jednak transakcje zawierane na giełdach pozwalają bardzo miarodajnie określać oferowane warunki.

Poza giełdami działającymi w Polsce warto obserwować również giełdy działające na rynku europejskim i światowym. Dostępne informacje ułatwiają oszacowanie idealnego terminu sprzedaży lub zakupu grochu. W ten sposób możesz szybko ustalić też ceny za inny towar, na przykład proso, łubin czy kukurydzę.

Co wpływa na cenę grochu paszowego w lipcu 2023 roku?

Podobnie jak w przypadku każdego produktu cena grochu jadalnego czy paszowego jest regulowana przede wszystkim przez popyt oraz podaż. Analizując popyt, musisz brać pod uwagę przede wszystkim kondycję rynku hodowli zwierząt. Na tę kategorię produktów rolnych znaczny wpływ ma również poziom cen innych pasz, takich jak łubin.



Cena grochu za tonę odzwierciedla poziom cen artykułów rolnych oraz niezbędnych w uprawie zasobów, w tym również cen paliw czy energii. Istotnym czynnikiem jest przy tym cena nasion, których podaż jest ograniczona. Poza tym ważną rolę odgrywa polityka rolna.

Aktualne uzgodnienia premiują produkcję naturalnych pasz, do których zalicza się groch. Cena skupu uwzględnia poza tym inne koszty, co trzeba brać pod uwagę podczas zamawiania. Oczywiście o innym poziomie cen można mówić w przypadku sklepów detalicznych handlujących różnymi odmianami grochu.

Opłacalność produkcji grochu paszowego w lipcu 2023 roku

Nasiona grochu pastewnego zazwyczaj pozwalają na plon w okolicach 2–4 t/ha. Jest więc niższy w porównaniu z grochem jadalnym. Pewnym problemem w prowadzeniu upraw jest trudność w oszacowaniu plonów. Warto wziąć jednak pod uwagę informację o charakterystyce grochu paszowego oraz innych roślin strączkowych. Uprawy tego typu pozwalają na nasycenie gleb azotem i ich użyźnienie, w związku z czym są chętnie wybierane również w celu spełnienia obowiązku zazielenienia.



Istotnym czynnikiem skłaniającym coraz większe grono rolników do rozpoczęcia upraw grochu są systemy dopłat. Produkcja może być dzięki temu opłacalna i przynosić gospodarstwu długofalowe korzyści.

