"W południowo-wschodniej Polsce prognozowane intensywne opady deszczu. SMS-owe ostrzeganie uruchomione w czterech województwach" - przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

SMS-y z alertami dotyczącą województw: podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

❗Uwaga Alert RCB❗

W poł.-wsch. Polsce prognozowane intensywne opady deszczu. SMS-owe ostrzeganie uruchomione w 4 woj.

Uwaga! Dziś i jutro (26/27.07) intensywne opady deszczu. Możliwe gwałtowne wezbrania rzek. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Śledź komunikaty pogodowe pic.twitter.com/hTK2nZNiJf — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) July 26, 2023

"Możliwe gwałtowne wezbrania rzek. Przygotuj się na ewentualne podtopienia" - dodało RCB.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia

Bardzo silne ulewy mogą dać się szczególnie we znaki szczególnie tam, gdzie wystąpią razem z burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami.

"Wysokość opadu wyniesie miejscami od 50 mm do 60 mm, lokalnie do 70 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h. Możliwy jest też grad" - przekazało IMGW.

Pomarańczowe alerty wydano dla większej części województwa małopolskiego, a także lubelskiego i podkarpackiego oraz południowej części świętokrzyskiego, a pierwszego stopnia dla reszty województwa lubelskiego i małopolskiego, świętokrzyskiego, południowo-wschodniej części śląskiego oraz południu opolskiego.

⚠️UWAGA⚠️



‼️ NOWE OSTRZEŻEIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️



silny deszcz z burzami ⛈️



⛈️Prognozowane są opady o wysokości miejscami od 50 mm do 60 mm, lokalnie do 70 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy grad.



Szczegóły:

➡️https://t.co/QiRy9oHtnl pic.twitter.com/WBsNE192aJ — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 26, 2023

WIDEO: Rafał Trzaskowski w "Gościu Wydarzeń": Mamy w Warszawie jeden przypadek nielegalnego składowania substancji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kg/dk/polsatnews.pl