13 maja 1787 roku brytyjska Pierwsza Flota wypłynęła z 1487 osobami (w tym 778 skazańcami) w stronę Australii. Celem było założenie pierwszej europejskiej kolonii na tym kontynencie. Przestępcy trafiali na "koniec świata", o którym niewiele było wiadomo.

To już historia, a teraz czas na teraźniejszość.

Referendum w sprawie Aborygenów. Były premier zachwala kolonizację

Senat Australii przegłosował ustawę otwierającą drogę do przeprowadzenia referendum związanego z Aborygenami. Ten rdzenny lud - jeśli społeczeństwo by to poparło - zostałby oficjalnie uznany w konstytucji kraju. Co więcej, zyskałby prawo do konsultacji z rządem w sprawach ich dotyczących oraz możliwości reprezentacji w parlamencie przez organ doradczy.

Referendum na koniec tego roku zapowiedział premier Anthony Albanese. Do sprawy odniósł się były premier Australii w latach 1996-2007, John Howard. W rozmowie z australijską gazetą opisał kolonizację jako nieuniknioną - czytamy na BBC.

"Utrzymuję pogląd, że najszczęśliwszą rzeczą, jaka przydarzyła się temu krajowi, była kolonizacja przez Brytyjczyków" - powiedział.

"Nie żeby byli w jakikolwiek sposób doskonali, ale byli nieskończenie bardziej skutecznymi i dobroczynnymi kolonizatorami niż inne kraje europejskie" - dodał.

Pierwsze głosowanie od dawna

Głosowanie będzie pierwszym referendum w Australii od 1999 roku. Jeśli zostanie uchwalone, jego zwolennicy twierdzą, że doprowadzi to do poprawy warunków Aborygenów żyjących krócej oraz mających nieproporcjonalnie gorsze dostępy do ochrony zdrowia i edukacji niż biali Australijczycy.

