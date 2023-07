Impreza wchodzi w skład cieszącej się ogromną popularnością Warszawskiej Triady Biegowej „Zabiegaj o Pamięć” organizowanej przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa oraz Fundację „Maraton Warszawski”. Zgłoszenia na bieg zostaną zamknięte w najbliższy piątek. Wcześniej zapoznaj się z najważniejszymi informacjami.

Trasa pełna historycznych motywów

Uczestnicy imprezy wystartują na placu Krasińskich, bezpośrednio przy Pomniku Powstania Warszawskiego. To historyczne miejsce, obok włazu do kanałów, którymi powstańcy, po przegraniu walk o Stare Miasto, ewakuowali się z do Śródmieścia i na Wolę.

Biegacze będą finiszować na ul. Konwiktorskiej przy stadionie Polonii Warszawa. Na jego płycie, pod koniec sierpnia ’44, w trakcie bitwy o przerwanie niemieckiego pierścienia na linii Dworca Gdańskiego, poległo wielu żołnierzy legendarnych batalionów "Zośka" i "Czata 49" ze zgrupowania AK "Radosław".

Uczestnicy mają do wyboru dwa dystanse: 5 km oraz 10 km. Krótszy wystartuje o godz. 20:30, a dłuższy - „dycha” o godz. 21:00.

- To szczególne wydarzenie, które jednoczy biorących w nim udział biegaczy we wspólnym i zaszczytnym celu – możliwości oddania hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego. Pamięć o tamtych dniach ma swe stałe miejsce w sercach warszawiaków i warszawianek, którzy historię Powstania przekazują kolejnym pokoleniom – mówi zastępca prezydenta Warszawy Renata Kaznowska.

Udział z dowolnego miejsca na świecie

Wszyscy, którzy chcieliby wziąć udział w biegu, ale nie mogą przyjechać do Warszawy, mają dla biegu stacjonarnego świetną alternatywę. Organizatorzy zadbali o każdego zainteresowanego, proponując bieg wirtualny. Będzie można wziąć w nim udział w dniach od 29 lipca do 6 sierpnia. Zachęcamy jednak do startu 29 lipca o 20:30, aby połączyć się z symbolicznie z resztą biegaczy.

Każdy uczestnik, który zarejestruje swój wynik, znajdzie się w oficjalnej klasyfikacji wirtualnego 32. Biegu Powstania Warszawskiego. Wgrywanie wyników będzie możliwe od 29 lipca poprzez stronę STS - wystarczy screen z urządzenia potwierdzający pokonanie dystansu.

Każdy biegacz biegu wirtualnego ma możliwość wyboru jednego z 3 pakietów - z numerem wirtualnym, wysyłkowy z numerem drukowanym i medalem oraz wysyłkowy z numerem, medalem i koszulką. Zapisy odbywają się tradycyjnie, na stronie rejestracji Fundacji “Maraton Warszawski”.

Pamiątkowy medal

Wszyscy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowy medal. Tegoroczny motyw medalu 32. Biegu Powstania Warszawskiego jest niezwykle symboliczny. Inspirowany jest on eksponatem z Muzeum Powstania Warszawskiego - puszką po konserwie, w której Powstaniec trzymał nieśmiertelnik i flagę Polski.

Wygląd, forma i symbolika, a także nietuzinkowość medali to znaki rozpoznawcze wydarzeń Warszawskiej Triady Biegowej “Zabiegaj o Pamięć”.

Ostatnie dni przed biegiem i słuchowisko historyczne

- Ostatnie dni przed biegiem są wyjątkowe dla wszystkich - dla biegaczy, wolontariuszy i organizatorów. Kilka dni poprzedzających wydarzenie to czas by odebrać pakiet, zaplanować dzień startu i podreperować stan swoich zbiórek w #BiegamDobrze dla Bohaterów, ale przede wszystkim aby z zadumą pomyśleć o podniosłym charakterze biegu, do czego zachęcam. Na dwie wyjątkowe trasy 32. Biegu Powstania Warszawskiego wyruszy ponad 8 tysięcy Biegaczek i Biegaczy - mówi Magda Skrocka, dyrektor Warszawskiej Triady Biegowej “Zabiegaj o Pamięć”.

Zapowiada też wspólnie odśpiewanie Hymnu Polski i dedykację tego wieczoru uczestnikom wydarzeń z 1944 roku. - Ten bieg to wyjątkowy symbol i wyraz tego, że żyjemy w społeczeństwie szanującym historię i własne dziedzictwo – podkreśla.

Aby jeszcze mocniej zrozumieć i przybliżyć sobie wydarzenia z 1944 roku można zapoznać się podcastem - słuchowiskiem, które opowiada o trasie biegu z perspektywy historycznej. Nagrania autorstwa Łukasza Starowieyskiego i Sebastiana Pawliny posłuchać można na stronie organizatora.

Depozyty, dojazd na start i utrudnienia w ruchu

Każda z dystansów będzie posiadał oddzielne wydzielone miejsce do depozytu. Dla biegu na 5 kilometrów przebieralnie znajdą się na ul. Konwiktorskiej. Natomiast dla biegu na 10 kilometrów depozyty będą się znajdować na sali gimnastycznej LO Mistrzostwa Sportowego.

W okolicach startu i mety biegu liczba dostępnych miejsc parkingowych jest bardzo ograniczona, dlatego zachęcamy do skorzystania z komunikacji miejskiej. Sugerujemy przyjazd autobusem lub tramwajem, które zatrzymują się na Pl. Bankowym lub przystanku Muranów oraz metra – stacja Ratusz Arsenał.

Uczestnikom biegu w dniu wydarzenia przysługuje bezpłatny przejazd komunikacją miejską na podstawie numeru startowego. Bezpłatne wejściówki wielorazowego użytku umożliwiające wejście do metra przez barierki będą do pobrania w Biurze Zawodów.

Pakiety startowe na bieg będzie można odebrać w Biurze Zawodów, w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie, w dniach

27 lipca (czwartek) w godz. 14-20

28 lipca (piątek) w godz. 14-20

29 lipca (sobota) w godz. 10-18

UWAGA! Od godziny 16:00 do 18:00 odbiór pakietów będzie możliwy wyłącznie dla zawodników spoza Warszawy.

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest w informatorze biegu.

