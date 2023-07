Żółw błotny w domu – wszystko, co trzeba wiedzieć

Żółw błotny to mało wymagający zwierzak. Idealnie sprawdzi się w roli domowego pupila. Przyjmując go do swojego domu, należy przygotować odpowiednie stanowisko. Najlepiej sprawdzić jego wymagania, jeszcze zanim pojawi się w nowym miejscu. Jak wyposażyć miejsce dla żółwia błotnego we własnym domu? Czego nie może w nim zabraknąć? O tym poniżej.