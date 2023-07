Paczka dotarła do starostwa powiatowego w Zakopanem w poniedziałek. Z tajemniczej przesyłki unosił się nietypowy zapach, co wzbudziło podejrzenia urzędników. Przez urwany róg pakunku dostrzegli, że wewnątrz znajduje się foliowy worek z zawartością.

Do tatrzańskiej instytucji wezwano policję. Funkcjonariusze otworzyli paczkę i wówczas okazało się, że w środku jest odcięta głowa świni. Do makabrycznej zawartości dołączono liścik. Nadawca napisał, że Kościelisko - miejscowość sąsiadująca z Zakopanem - "nie należy" do niego. Co to dokładnie oznacza? Nie wiadomo.

Kto i po co wysłał głowę świni do starostwa w Zakopanem? Policja nie komentuje

O szczegóły makabrycznej sprawy zapytaliśmy rzecznika zakopiańskiej policji asp. sztab. Romana Wieczorka. Policjant potwierdził, że taka paczka faktycznie dotarła do starostwa.

- Na obecnym etapie nie komentujemy, nie udzielamy informacji w kwestii przesyłki - dodał w rozmowie z polsatnews.pl.

Wicestarosta: Takie zachowanie, jak nadawcy paczki, jest niedopuszczalne

Jak czytamy na portalu zakopane.naszemiasto.pl, paczka adresowana była do jednego z pracowników Wydziału Budownictwa w zakopiańskim starostwie.

- Rozumiem, że nie wszystkim może się podobać nasza praca, ale takie zachowanie jest niedopuszczalne - powiedział lokalnym dziennikarzom wicestarosta Władysław Filar.

