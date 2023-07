Policjanci pojawili się na egzaminie na kwalifikację zawodową w Sochaczewie. Nie byli tam jednak po to, by uzyskać uprawnienia, a zatrzymać jedną z egzaminowanych. 45-latka zaproponowała egzaminatorowi łapówkę, w zamian za pozytywny wynik. Teraz grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności.

45-letnia kobieta podchodziła do egzaminu na kwalifikację zawodową dotyczącą przewozu osób. Po rozpoczęciu części teoretycznej postanowiła wręczyć egzaminatorowi łapówkę. Pieniądze miały zapewnić jej pozytywny wynik testu. Egzaminator nie zgodził się na takie rozwiązanie i wezwał policję. Kwota łapówki nie została ujawniona przez funkcjonariuszy.

Próbowała wręczyć pieniądze egzaminatorowi. Grozi jej do 10 lat

- Policjanci zatrzymali kobietę i doprowadzili do sochaczewskiej komendy. W prokuraturze usłyszała zarzut "usiłowania wręczenia korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję publiczną w celu skłonienia jej do naruszenia przepisów prawa poprzez poświadczenia nieprawdy, co do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego" - informuje asp. Agnieszka Dzik z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Kodeks karny za to przestępstwo przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności. 45-latka została objęta policyjnym dozorem. Ponadto ma zakaz opuszczania kraju.

