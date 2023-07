Wiera Zwonariowa próbowała dostać się do Warszawy samolotem z Serbii. Wjazd do Polski rosyjskiej tenisistki udaremniła Straż Graniczna. Jak przekazało MSWiA, Rosjanki nie wpuszczono do kraju ze względów ochrony bezpieczeństwa publicznego. Zwonariowa miała zagrać w tenisowym turnieju WTA w Warszawie.