Amerykańska TikTokerka Angelina Wiley została ranna w strzelaninie. 22-latka podzieliła się swoim powrotem do zdrowia w serii filmów. W jednym z nich powiedziała, że bielizna modelująca marki Skims, należącej do celebrytki Kim Kardashian, uratowała jej życie. - Body było tak ciasne, że dosłownie zapobiegło wykrwawieniu - stwierdziła Wiley.

22-letnia Angelina Wiley została postrzelona cztery razy w Kansas City w stanie Missouri - poinformowało BBC.

W serii TikToków kobieta opowiedziała, jak pod jednym z klubów w Nowy Rok, około godz. 1:30, razem z przyjaciółmi czekała na taksówkę.

- Kiedy przechodziliśmy przez ulicę, zauważyliśmy, że biją się jacyś mężczyźni - powiedziała. Po chwili usłyszała strzały.

Jak podawały wówczas lokalne media, kobieta miała pęknięty pęcherz oraz miednicę. Powrotem do zdrowia podzieliła się na swoim TikToku. W jednym z filmów powiedziała, że "Kim Kardashian uratowała jej życie".

TikTokerka: Body było tak ciasne, że zatamowało krwawienie

Wiley opowiedziała, że feralnego wieczoru miała pod sukienką body marki amerykańskiej celebrytki.

- Kim Kardashian uratowała mi życie - powiedziała 22-latka w swoim filmie. - W noc, w którą zostałam postrzelona, pod sukienką miałam modelujące body Skims. Było tak ciasne, że dosłownie powstrzymywało krwawienie - podkreśliła kobieta i porównała bieliznę do "kamizelki kuloodpornej dla kobiet".

- Polecam - kontynuowała Wiley. - Zdecydowanie kupię więcej. Powinnam je nosić codziennie - dodała.

Lekarz, z którym rozmawiało BBC powiedział, że nie należy polegać na odzieży wyszczuplającej w celu ochrony przed kontuzjami, ale dodał, że może ona pomóc.

Lekarz: Body zadziałało jak opaska uciskowa

- Kiedy ktoś jest ranny, pierwszą ważną czynnością, którą należy wykonać, jest zastosowanie kompresji - powiedział dr Gary Bartlett. Stwierdził, że w przypadku Wiley, body prawdopodobnie zadziałało jak opaska uciskowa.

Zdaniem lekarza istotną rolę mógł odegrać również fakt, że bielizna modelująca została zaprojektowana w celu rzeźbienia grubszych partii ciała. - Jeśli masz coś, co popycha te tłuszczowe warstwy pod skórą na ranę lub naczynia krwionośne, to zapewni ci to dodatkową kompresję - wyjaśnił Bartlett.

Jak poinformowało BBC, Kim Kardashian zwróciła uwagę na historię Wiley w weekend i udostępniła wideo 22-latki na swoim Instagramie, na którym celebrytka zgromadziła 362 miliony obserwujących.

msm/ac/polsatnews.pl