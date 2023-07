Jakub Wiech, dziennikarz i ekspert ds. energii i klimatu opublikował w środę na Twitterze fragment swojej rozmowy z księdzem Maciejem Słyżem. Rozmowa dotyczyła kryzysu klimatycznego.

Wiech zamieścił na Twitterze cytat dotyczący zagadnienia. Brzmiał on: "Efekt cieplarniany osiągnął krytyczne rozmiary na skutek ciągłego rozwoju przemysłu, wielkich aglomeracji miejskich i zwiększonego zużycia energii (...) Kryzys ekologiczny - powtarzam - jest problemem moralnym".

Następnie dziennikarz zapytał księdza o to, kto jest autorem przytoczonych słów.

"Ktoś, kto dał się wkręcić ekoświrom? Nie wiem. Nie znam się. Jestem zarobiony grzaniem planety moim dieslem" - opowiedział ks. Słyż.

Ksiądz o dziennikarzu: Ten nagle jaki wierzący

Jak się okazało, były to słowa papieża Jana Pawła II z 1990 roku. W 2018 roku przytoczono je w czasie szczytu klimatycznego we wprowadzeniu do modlitwy o jego pomyślność.

"Ten nagle jaki wierzący i słuchający nauczania papieża" - skomentował na koniec ks. Maciej Słyż, odnosząc się do Jakuba Wiecha.

