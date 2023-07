Na drodze wojewódzkiej numer 396 między miejscowością Pełczyce a Gaj Oławski (woj, dolnośląskie) doszło do tragicznego wypadku. W czołowym zderzeniu kombajnu z samochodem osobowym zginął 20-latek.

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek rano na 39 km drogi wojewódzkiej numer 396 (woj. dolnośląskie). Według wstępnych ustaleń policji kierujący samochodem marki Opel Astra wykonując manewr wyprzedzania, czołowo zderzył się z prawidłowo jadącym kombajnem rolniczym marki Fendt.

ZOBACZ: Groźny wypadek 11-latka na hulajnodze. Lądowało LPR



Samochodem kierował 20-letni mieszkaniec powiatu strzelińskiego. W czasie zderzenia jechał z Gaju Oławskiego w kierunku miejscowości Pełczyce.



W wyniku poniesionych obrażeń mężczyzna zginął na miejscu.

Zderzenie kombajnu z oplem. Kierowca nie żyje

Za kierownica kombajnu siedział natomiast 44-letni mieszkaniec powiatu ząbkowskiego. Mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń. Policja poinformowała, że był trzeźwy.



- Czynności procesowe z udziałem prokuratora oraz biegłego z zakresu wypadków drogowych trwały kilka godzin, w tym czasie droga była całkowicie zablokowana - przekazała asp. szt. Wioletta Polerowicz z KPP w Oławie.

ZOBACZ: Wypadek na Rajdzie Małopolski. Auto koziołkowało w powietrzu



Policja wystosowała apel do kierowców i pieszych o uważne poruszanie się po drogach. Mundurowi wskazują na istotną zasadę ograniczonego zaufania do innych użytkowników dróg.



"Pomimo cyklicznie prowadzonych działań profilaktycznych i prewencyjno-kontrolnych oraz wielu apeli, ponownie doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Pamiętajmy, że liczne kontrole prowadzone przez policjantów Ruchu Drogowego mają na celu dyscyplinowanie kierowców łamiących prawo i eliminowanie stwarzających zagrożenie dla innych uczestników ruchu" - czytamy.

WIDEO: Kalisz. Kobieta tonęła w rzece w miejskim parku. Żaden ze spacerowiczów nie ruszył z pomocą Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kar/dk/polsatnews.pl