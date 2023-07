"W Polsce jak w Bombaju". A rekordy ciepła za kilka dni

Afrykański upał, gwałtowne burze z gradem i porywistym wiatrem - tego możemy spodziewać się w środę. To jednak nie koniec. W weekend termometry pokażą nawet 34 "kreski". - Jeśli prognozy się sprawdzą, to będzie to najcieplejszy weekend tego lata - mówi w rozmowie z Polsat News rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Możliwe są też opady gradu o pięciocentymetrowej średnicy.

Od środowego poranka do Polski napływa front burzowy, który przemieszcza się z zachodu na wschód. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że deszcz pada z natężeniem od 5 mm/h do nawet 15 mm/h.

"Lokalnie możliwy drobny grad. W najbliższym czasie burze będą przemieszczały się dalej na wschód z podobną intensywnością" - czytamy na Twitterze IMGW.

Z zachodu na wschód przemieszczają się burze⛈, którym towarzyszą opady deszczu o natężeniu 5-10 mm/h, miejscami 15 mm/h. Lokalnie możliwy drobny grad. W najbliższym czasie burze będą przemieszczały się dalej na wschód z podobną intensywnością. pic.twitter.com/Ea3RLsbHDs — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 12, 2023

Burze nad Polską. "To będzie ciężki dzień"

- W tej chwili mamy burze, które skoncentrowały się na pograniczu ziemi lubuskiej i Wielkopolski. Zdrowo grzmi i pada - mówił w środę rano Jarosław Kret w prognozie pogody na antenie Polsatu.

- To będzie ciężki dzień - będzie gorąco, parno, dużo wilgoci w powietrzu. Możemy poczuć się jak w Bombaju - podsumował Jarosław Kret.

Burze nad Polską. Rzecznik IMGW: Przed nami najcieplejszy weekend tego lata

- Nad Polską zalega powietrze pochodzenia zwrotnikowego - bardzo ciepłe, wręcz upalne. Temperatura maksymalna w środę będzie przekraczać 32 stopnie Celsjusza - mówi w rozmowie z Polsat News rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Dodał, że w weekend na termometrach zobaczyć będzie można nawet 34 stopnie Celsjusza. - Jeśli prognozy się sprawdzą, to będzie to najcieplejszy weekend tego lata. Będą tzw. noce tropikalna, czyli temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza. Pamiętajmy, że będą pojawiały się niebezpieczne burze, ulewne opady deszczu do 35 l wody na metr kwadratowy, porywy wiatru do 85 km/h - ostrzegł.

- Może pojawić się również grad. Uwaga, może mieć on średnicę nawet 5 cm - podsumował.

Burze nad Polską. Wydano ostrzeżenia

Instytut wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami z gradem dla niemal całej Polski. Alerty obowiązują w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, małopolskim, podkarpackim, śląskim, opolskim, świętokrzyskim. Częściowo również w województwach: zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim dolnośląskim.

"Na obszarach występowania prognozowanych burz może dojść do wzrostów stanów wody - szczególnie w zlewniach rzek górskich i zurbanizowanych oraz na mniejszych ciekach" - podaje IMGW.

⚠️UWAGA⚠️



‼️ NOWE OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE ‼️



🌊GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY



⛈️Na obszarach występowania prognozowanych burz może dojść do wzrostów stanów wody - szczególnie w zlewniach rzek górskich i zurbanizowanych oraz na mniejszych ciekach.



➡️https://t.co/Wj9C4mFEtl pic.twitter.com/k6ioOxGOHo — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 12, 2023

WIDEO: Kielce. Trzy zwęglone ciała na terenie ogródków działkowych. Śledczy badają szczegóły Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/ml/polsatnews.pl