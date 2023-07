Chwilę po godzinie 12 rozpoczęła się wspólna konferencja Jensa Stoltenberga i Wołodymyra Zełenskiego przed drugim dniem obrad szczytu NATO w Wilnie.

- Ukraina jest teraz bliżej NATO niż kiedykolwiek. Potwierdziliśmy, że zostanie członkiem NATO i ułatwimy jej drogę do Sojuszu - zaczął sekretarz generalny NATO i przypomniał, że są trzy kluczowe punkty dla Ukrainy: utworzenie rady NATO-Ukraina, możliwość przystąpienia Ukrainy do Sojuszu, a także kolejny pakiet wsparcia.

Jens Stoltenberga stwierdził, że gdy Ukraina wejdzie do NATO, będzie mogła się czuć w pełni bezpiecznie.

ZOBACZ: Ukraina wejdzie do NATO. Jens Stoltenberg: Ścieżka akcesyjna będzie krótsza

- Musimy zadbać o to, by po zakończeniu wojny Ukraina miała gwarancję bezpieczeństwa - tak, by historia nigdy się nie powtórzyła. To pomoże odstraszyć agresora - dodał i podsumował, że "czeka na dzień, w którym spotkamy się jako sojusznicy".

- Oczywiście gwarancje, dokumenty, posiedzenia są ważnym, ale nie najważniejszym zadaniem. Najważniejsze jest to, by zapewnić Ukrainie odpowiednią ilość sprzętu - powiedział Stoltenberg.

Zełenski: Pokonaliśmy długą drogę

Wołodymyr Zełenski podziękował państwom NATO za decyzję w sprawie dołączenia Ukrainy do Sojuszu i pogratulował przedłużenia mandatu Jensa Stoltenberga w roli sekretarza generalnego.

- Ukraina potrzebuje planu, by wiedzieć, jak iść tą drogą. Dziękuję, sekretarzu. Wiem, ile było różnych rozmów, ustaleń. Pokonaliśmy długą drogę - powiedział prezydent Ukrainy. Dodał, że "zrobi wszystko, by Rada NATO-Ukraina była skuteczna".

Zełenski stwierdził, że "wyniki szczytu uznaje za bardzo dobre". - Gdybyśmy otrzymali zaproszenie do NATO, byłyby idealne, jednak wiem, że to jest proces - powiedział.

Prezydent Ukrainy tłumaczył, że rozumie obawy Sojuszu względem wejścia Ukrainy do NATO.



- My rozumiemy, że partnerzy nas bronią i chcą naszego przetrwania. Rozumiemy też, że niektórzy mówią o obawach w związku z naszym przyszłym członkostwem w NATO. Rozumiemy, że boją się wojny światowej. Dziś ważne są jednak sygnały - podkreślił.

Ukraina wejdzie do NATO

We wtorek Jens Stoltenberg w trakcie konferencji prasowej podczas natowskiego szczytu w Wilnie potwierdził, że sojusznicy ustalili pakiet środków, by przyjąć Ukrainę do NATO. - Potwierdzamy, że Ukraina zostanie członkiem Sojuszu - powiedział.

Zapowiedział też, że Kijów będzie miał skróconą ścieżkę akcesyjną z procesu dwustopniowego na jednostopniowy.

kg/polsatnews.pl