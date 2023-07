Zniknięcie gen. Surowikina. Głos zabrał rosyjski polityk

Informacje o tym, co dzieje się z rosyjskim generałem Siergiejem Surowikinem przekazał w środę jeden z posłów partii rządzącej. Wojskowy nie pojawiał się publicznie od ponad dwóch tygodni.

Gen. Surowikin, zastępca głównodowodzącego rosyjskich wojsk w Ukrainie miał zostać kilkanaście dni temu aresztowany. Media przez cały czas spekulują o jego losie.

W środę o losach Surownikina wypowiedział się Andriej Kartapołow, szef Komitetu Obrony Dumy Państwowej. - Obecnie odpoczywa - powiedział o generale poseł partii rządzącej. Dodał, że wojskowy "jest na razie niedostępny".



Surowikin nie pojawił się publicznie od 24 czerwca.

Aresztowanie Surowikina

Rosyjskie media poinformowały pod koniec czerwca o aresztowaniu generała Siergieja Surowikina. Zastępca głównodowodzącego rosyjskimi działaniami wojskowymi w Ukrainie miał zostać zatrzymany za udzielenie poparcia właścicielowi Grupy Wagnera Jewgienijowi Prigożynowi.

Następnie w środę rosyjskie media, w tym tamtejsi propagandyści, poinformowali, że generał Surowikin został aresztowany. Miało do tego dojść 25 czerwca, czyli dzień po buncie wagnerowców. Wraz z nim zatrzymany miał zostać jego zastępca generał Andriej Judin.

Według "The Moscow Times" aresztowanie Surowikina może oznaczać, że są dowody na to, że poparł on działania Prigożyna. Informacje te nie zostały potwierdzone przez Kreml.

"Generał Armagedon" i "rzeźnik z Syrii"

Surowikin jest drugą najważniejszą osobą w rosyjskiej armii po szefie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Waleriju Gierasimowie.

Surowikin przez kilka miesięcy w 2022 roku dowodził całą tzw. operacją specjalną i był dowódcą wszystkich wojsk, które walczyły w Ukrainie. Następnie został przesunięty na stanowisko zastępcy głównodowodzącego.

Ze względu na swoją bezwzględność ma pseudonim "generał Armagedon" jest jednym z generałów o których mówiono, że są "rzeźnikami z Syrii". Służył dowodząc w Czeczenii, następnie w Syrii, a później w Ukrainie, gdzie jego żołnierze dopuścili się wiele zbrodni wojennych

