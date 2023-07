- Postanowiliśmy uruchomić proces wdrożenia kilkudziesięciu daleko idących rozwiązań prawnych wzmacniających system planowania obronnego w państwie - zapowiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda na odprawie kierowniczej kadry MON i sił zbrojnych przed rozpoczynającym się we wtorek szczytem NATO. Projekt niebawem trafi do Sejmu.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz szef resortu obrony Mariusz Błaszczak przemawiali na odprawie kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i sił zbrojnych przed rozpoczynającym się we wtorek szczytem NATO w Wilnie.

M. Błaszczak: Wojsko Polskie liczy 175 tys. żołnierzy

- Naszym celem, naszym dążeniem jest to, żebyśmy graniczyli, żebyśmy sąsiadowali z niepodległą Ukrainą, a nie z częścią Rosji - mówił minister obrony Mariusz Błaszczak, dodając, że dlatego tak ważne jest wsparcie Ukrainy.

- Mamy świadomość tego, czy było białe, to imperium rosyjskie carskie, czy czerwone, komunistyczne, czy teraz jest próba odbudowy przez Putina, zawsze niosło ze sobą zło, czego doświadczyli cywilni mieszkańcy Irpienia czy Buczy zamordowani przez najemników rosyjskich - przekazał minister.

Na dzień przed rozpoczynającym się szczytem NATO przypomniał, że będzie to pierwszy z uczestnictwem Szwecji. Minister obrony wyraził również nadzieję, że spotkanie w Wilnie "da jasny sygnał odnośnie do wsparcia dla Ukrainy". - Liczymy również na to, że przy naszej polskiej aktywności również polityka odstraszania i obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego będzie jeszcze bardziej wyrazista - podkreślił.

W trakcie wystąpienia Błaszczak przypomniał o zakupach uzbrojenia dla polskiego wojska, do którego doszło w ostatnich latach. Jak zaznaczył, w Polsce już znajdują się m.in. systemy Patriot i zestawy HIMARS. Minister dodał również, że dowodem rozwoju polskiego wojska jest także jego liczebność.

- Wojsko Polskie liczy 175 tys. żołnierzy, oczywiście wliczam żołnierzy WOT oraz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej - powiedział.

M. Morawiecki: NATO potrzebuje silnej Polski, tak jak Polska potrzebuje silnego NATO

Mateusz Morawiecki przekazał, że chciałby, żeby "jak najszybciej wypracować plan przystąpienia Ukrainy do NATO i objęcia jej maksymalnie szerokimi gwarancjami bezpieczeństwa". Jak dodał, Polska w sprawie bezpieczeństwa robi "więcej niż ktokolwiek się spodziewał. - NATO potrzebuje silnej Polski, tak jak Polska potrzebuje silnego NATO - mówił.



- Nie chcemy wojny, ale chcemy pokoju, który jest ubezpieczany poprzez silną armię. Do tego dążymy, namawiamy naszych partnerów z NATO. Cieszę się, że ten północnoatlantycki olbrzym się przebudził, że Polska jako kraj jednocześnie proeuropejski i proamerykański jest tym zwornikiem transatlantyckim - podkreślił.

ZOBACZ: Zbliża się szczyt NATO w Wilnie. Joe Biden i Rishi Sunak spotkali się wcześniej

- Jak mało kto zdajemy sobie sprawę z tego, że aby żyć w bezpiecznym świecie, musimy wobec naszego agresywnego sąsiada, jakim jest Rosja, zastosować kordon. Kordon bezpieczeństwa ciągnący się od Skandynawii aż po Bałkany z bardzo szybką akcesją Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego, w roli ważnego partnera w rejonie Morza Bałtyckiego - dodał.

A.Duda zapowiada nową inicjatywę prezydencką ws. obronności

Andrzej Duda przypomniał, że we wtorek rozpocznie się już drugi szczyt NATO od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny w Ukrainie.



- Ważne było dla mnie spotkać się właśnie z państwem, z panami generałami, którzy niosą największy ciężar dowodzenia na swoich barkach, by przedyskutować wszystkie kwestie związane z naszym bezpieczeństwem w kontekście zbliżającego się szczytu NATO, bezpieczeństwem naszej części Europy, świata, ale też dlatego że państwa służba jest dla mnie również i zobowiązaniem, by zabiegać, także i w sensie politycznym, o jak najsilniejsze gwarancje bezpieczeństwa dla Polski. To jest nasze zadanie - mówił do zebranych.

Prezydent zapowiedział również, że "zostanie uruchomiony proces wdrożenia kilkudziesięciu daleko idących rozwiązań prawnych wzmacniających system planowania obronnego w państwie". Jak oświadczył, w najbliższych dniach do Sejmu trafi projekt jako prezydencka inicjatywa.

Odniósł się również do członkostwa Ukrainy w Sojuszu.

- Podczas szczytu oczekujemy, że wybrzmi kwestia zacieśnienia relacji NATO z Ukrainą. Mamy pełną świadomość traktatowych uwarunkowań związanych z członkostwem Ukrainy, uwarunkowania te rozumie także i Ukraina. Trudno sobie wyobrazić przyszłą architekturę bezpieczeństwa w Europie bez Ukrainy w NATO, a także bez Ukrainy w UE - mówił.

anw/ac/polsatnews.pl