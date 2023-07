Co najmniej cztery osoby, w tym ojciec wypoczywającej na wakacjach rodziny, straciły życie przez nowy trend na TikToku. Hasztag #Boatjumping prowokuje użytkowników mediów społecznościowych do skakania z pędzącej po wodzie łodzi. - Amatorzy mocnych wrażeń łamią sobie karki i toną - mówi kapitan oddziału ratunkowego w Alabamie. Mimo to, "śmiałków" wciąż przybywa.

Bez względu na to, co jest modne na Tiktoku, nie skacz do wody z poruszającej się łodzi - nawołują coraz bardziej bezsilni amerykańscy ratownicy. Nowe wyzwanie doprowadziło do śmierci czterech osób w Alabamie, w południowo-wschodniej części USA.

Śmiertelny hasztag. Tiktokerzy tracą życie na oczach bliskich

- W ciągu ostatniego pół roku mieliśmy cztery utonięcia, których można było uniknąć - relacjonuje cytowany przez New York Post kapitan Jim Dennis z oddziału ratunkowego w Childersburgu. Jak wyjaśnił wszyscy nagrywali wideo na TikToka, biorąc udział w wyzwaniu #Boatjumping. Chcieli popisać się przed znajomymi.

- Wyzwanie polega na tym, że płyniesz bardzo szybko łodzią, a gdy już osiągasz pożądaną prędkość, wchodzisz na krawędź i skaczesz. Nie nurkujesz, tylko lecisz na stopy i pochylasz się do przodu - tłumaczy ratownik.

Trend zyskuje na popularności. Ojciec zmarł na oczach rodziny

Dodał, że ten trend to nie nowość, a ratownicy borykają się z nim od blisko dwóch lat. - Ale dopiero teraz wyzwanie zyskało na popularności - podkreślił.

"Pierwsza ofiara internetowej mody zmarła w lutym po skoku do rzeki. Śmierć mężczyzny widziała jego żona przyglądająca się wszystkiemu wraz z dziećmi z pokładu motorówki" - podaje New York Post.

TikTok ostrzega. "To może spowodować uraz"

Po wpisaniu na TikToku nazwy "wyzwania" aplikacja informuje przed kliknięciem w wideo, że "udział w tej aktywności może powodowość uraz".

polsatnews.pl/zrzut ekranu z aplikacji Komunikat tiktoka w sprawie nowego wyzwania

To jednak nie odstrasza ludzi przed wzięciem udziału w "challange'u", a skrajnie nieodpowiedzialnych śmiałków wciąż przybywa. Uczestnicy są w różnym wieku.

"Wakacyjna zabawa... Ja też powinnam skoczyć" - relacjonuje na jednym z nagrań użytkowniczka, która z uśmiechem patrzy na znajomych znikających pod taflą wody. Inni przy swoich nagraniach pytają swoich obserwatorów: "A ty? Też byś tak skoczył?"

"Jak upadek na beton"

Ratownik Jim Dennis tłumaczy w rozmowie z ABC7, że duża prędkość łodzi w połączeniu z nieruchomą taflą wody tworzy bardzo "niebezpieczne lądowisko" przypominające upadek na beton.

Skaczący przy niefortunnym upadku nie ma możliwości ochrony swojego karku i może zginąć lub zostać trwale sparaliżowany. "Nie róbcie tego. To nie jest warte waszego życia" - apelują ratownicy do wczasowiczów i żeglarzy.

"Forbes", który również opisuje skrajnie nieodpowiedzialne zachowania użytkowników TikToka, podkreśla, że ludzie spędzający swoje wakacje na łódce nierzadko sięgają po alkohol. "To nie tylko powoduje, że jest się bardziej skłonnym zrobić głupsze rzeczy, ale przede wszystkim jeszcze bardziej utrudnia kontrolę nad skokiem" - tłumaczy autor artykułu.

Alkohol i wyzwanie na wodzie

Nietrudno zresztą znaleźć wideo łączące #Boatjumping z piciem procentowych trunków. Poniżej jeden z licznych przykładów, które pojawiają się na pierwszej stronie wyszukiwania. "Kiedy upuścisz swoje piwo" - czytamy podpis na ekranie.

Nagranie przedstawia dwóch młodych mężczyzn siedzących na skraju motorówki. Osoba, która nagrywa, w pewnym momencie rzuca w ich stronę piwo, które "wyślizguje się im z rąk" i wpada do spienionych przez łódkę fal. Po sekundzie jeden z imprezowiczów odwraca się i natychmiast wskakuje do wody.

Mimo tragedii, do których dochodzi za sprawą niebezpiecznego challenge'u, pod postem można przeczytać w większości pozytywne komentarze i zobaczyć rozbawione reakcje innych użytkowników.

nb/dk/polsatnews.pl