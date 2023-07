Sejm przyjął nowelizację ustawy o referendum ogólnokrajowym. Zmiany mają umożliwić przeprowadzenie głosowania tego samego dnia, co wybory parlamentarne, prezydenckie lub do Parlamentu Europejskiego. Za ustawą było 243 posłów, przeciw 209, wstrzymała się jedna osoba.

- Całej klasie politycznej powinno zależeć na tym, żeby frekwencja była wysoka, tak aby wyniki referendum były wiążące. Tym bardziej referenda w sprawach europejskich - powiedział podczas sejmowej debaty poseł PiS Marek Ast.

Negatywnie do projektu odnieśli się przedstawiciele klubów opozycyjnych. Arkadiusz Myrcha z KO przekonywał, że "nie jest to projekt techniczny, jest to projekt czysto polityczny". Jego zdaniem proponowane przez PiS referendum w sprawie przymusowej relokacji migrantów ma dotyczyć problemu, który nie istnieje, a "referendum ma być tematem zastępczym, bo PiS chce uciec od bieżących tematów".

Według posłanki Lewicy Anny Żukowskiej, od strony legislacyjnej jest to projekt techniczny. - Ale pojawia się w specyficznym czasie, na kilka miesięcy przed wyborami. Pojawia się po to, żeby PiS mogło wykorzystać go wyborczo. To jest cel haniebny dlatego, że dwie siły polityczne, nad czym ubolewam, zaczęły przerzucać się obrzydliwymi, ksenofobicznymi, islamofobicznymi insynuacjami dotyczącymi imigrantów i uchodźców - argumentowała posłanka.

Przed ostatecznym przyjęciem ustawy posłowie przegłosowali, aby nie odsyłać projektu do komisji, a następnie odrzucili wniosek o odrzucenie projektu w drugim czytaniu. Ustawa teraz trafi do Senatu.

Ustawa o referendum. Do Sejmu wpłynął projekt poselski

W poniedziałek do Sejmu wpłynął projekt poselski PiS. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Paweł Hreniak.

Zmiany dotyczą między innymi dostosowania rozwiązań, które umożliwią przeprowadzenie referendum w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory: parlamentarne, prezydenckie lub do Parlamentu Europejskiego - poprzez przede wszystkim ujednolicenie godzin głosowania. Będzie ono trwało od godz. 7 do 21.

Kolejne zmiany ujednolicające dotyczą m.in. informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego, wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

"Ponadto, przesądzono, że wyniki głosowania i protokoły głosowania z obwodów utworzonych za granicą oraz na polskich statkach morskich są przekazywane komisarzowi wyborczemu właściwemu dla miasta stołecznego Warszawy" - czytamy w projekcie.

Jak wskazują autorzy, proponowane rozwiązania wpłyną na obniżenie kosztów przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego. Jednocześnie podkreślają, że nie wpłynie na działalność mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

