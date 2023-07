- Jak pan to robi, że nie rośnie panu nos? - takie pytanie padło podczas internetowego Q&A z premierem Mateuszem Morawieckim. - Polityk musi mieć do siebie dystans - powiedział. Szef rządu odpowiedział również na pytania dotyczące m.in. planowanych inwestycji, budowy mieszkań, dostępu do broni. - Program mieszkaniowy to następne wielkie zadanie przed rządem PiS - zaznaczył.

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w internetowym spotkaniu na żywo. Podczas sesji Q&A (questions and answers - pytania i odpowiedzi) szef rządu odczytywał pytania zadane przez użytkowników. Jedno z nich dotyczyło memów, które pojawiają się w sieci.

Morawiecki o memach: Polityk musi mieć dystans do siebie

- Jak pan to robi, że nie rośnie panu nos? - przeczytał pytanie Morawiecki, by po chwili udzielić odpowiedzi.



- Aha. No muszę powiedzieć, że polityk musi mieć do siebie dystans. Ja na pewno mam, cieszę się z tych wszystkich przeróbek w PhotoShopach, które oglądam - mówił.

- Śmieję się z nich i to doradzam wszystkim. Humor jest dobrym antydepresantem, pozwala odstresować wiele sytuacji i ja tak właśnie mam - doradził premier, przechodząc do kolejnego pytania.

Popularne w sieci memy z premierem Mateuszem Morawieckim przedstawiają go jako Pinokia, znanego z powieści Carlo Collodi. Postaci tej powiększał się nos, gdy tylko kłamała.

Łatwiejszy dostęp do broni. "Nie jestem ani ortodoksyjnym przeciwnikiem, ani zwolennikiem"

W trakcie spotkania pojawiło się również pytanie o łatwiejszy dostęp do broni dla Polaków. - Polskie społeczeństwo trzeba uzbroić i dostosować prawo - uważa autor pytania do premiera.

- Szanowni państwo, ja nie jestem ani ortodoksyjnym przeciwnikiem, ani zwolennikiem, żeby była pełna dowolność posiadania broni. Być może w USA zamachowiec "dostaje kulę w łeb", ale też za często widzę strzelaniny w przedszkolach, szkołach, miejscach użyteczności publicznej, gdzie giną niewinni ludzie. To też jest ogromne ryzyko - wyjaśnił premier.

Zdaniem Mateusza Morawieckiego liberalizacja dostępu do broni "jest rzeczą, o której należy dyskutować".

Program mieszkaniowy. Premier: Nie zamierzam bić się w pierś

- Co pan proponuje dla osób 50+, które mieszkają z dorosłymi dziećmi, jak im pomóc w zdobyciu "własnego M" i usamodzielnieniu się - padło wśród pytań do premiera.

- Program mieszkaniowy to następne wielkie zadanie przed rządem PiS. Zacznę od tego, że za bardzo bić się w pierś nie zamierzam, ponieważ w ostatnim roku oddaliśmy do użytku mieszkania komunalne, socjalne - mówił, dodając, że wprowadzone zostały również regulacje prawne, w tym budowa domu bez formalności do 70 m kwadratowych.

Premier zaznaczył, że w ostatnim roku wybudowano o 90 tys. mieszkań więcej niż w czasach rządów PO. - Coś dobrego się zadziało, ale to wciąż za mało, dlatego wprowadziliśmy kredyt dwa proc. - mówił.

Jak zapowiedział, PiS zamierza przekonywać samorządy, by przeznaczały więcej terenów pod zabudowę mieszkalną. - Tu w samej Warszawie, gdyby prezydent Rafał Trzaskowski się na to zdecydował, dużo więcej gruntów zostałoby uwolnionych pod budownictwo mieszkaniowe - powiedział, oświadczając, że po wygraniu przez PiS wyborów, wprowadzone zostanie rozporządzenie w sprawie uwolnienia gruntów.

Premier zapytany o wypłatę środków z KPO i plany na wakacje

W trakcie spotkania pojawiło się pytanie: "Gdzie te pieniążki z KPO?". - To pytanie do różnych szantażystów zwłaszcza ze strony naszej opozycji, która głosowała za sankcjami dla Polski - odpowiedział. - Cały czas jest szansa, że będzie decyzja Trybunału Konstytucyjnego, to według zapewnień, które mamy z Komisji Europejskiej te pieniądze w najbliższym czasie do Polski trafią - dodał.

Ostatnie pytanie dotyczyło planów wakacyjnych premiera. - Nie mam za bardzo wakacji, ani planów. Będę generalnie pracował - zdradził.



Jak dodał, ma nadzieję, że może uda mu się wyjechać na weekend nad morze do rodziny i dzieci. - Bardzo chętnie pójdę z nimi na spacer. W mojej roli, w moim przypadku za dużo czasu na wakacje nie ma - mówił.

anw/dsk/polsatnews.pl