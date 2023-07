Ciało 27-letniej Anastazji zamordowanej na greckiej wyspie Kos - jest w Polsce. Sprowadziła je do kraju polska prokuratura. Jak ustaliła reporterka "Raportu" Beata Glinkowska, przeprowadzono już sekcję zwłok. Udało się również dotrzeć do niepublikowanego wcześniej nagrania, które ma być dowodem na to, że Anastazja była przypadkową ofiarą.

- Zostały też pobrane próbki do badań toksykologicznych. Sekcja odbyła się wczoraj, więc jeżeli chodzi o wstępne wyniki - to jeszcze jest za wcześnie, żeby tutaj rozmawiać - powiedziała Anna Placzek-Grzelak z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Śmierć 27-letniej Anastazji. Nieoficjalnie: Polska prokuratura nie otrzymała akt z Grecji

Według nieoficjalnych ustaleń redakcji "Raportu", wrocławska policja nadal nie otrzymała z Grecji akt sprawy z tamtejszego postępowania. Dokumenty zawierały m.in. wyniki pierwszej sekcji zwłok.

Ze śmiercią 27-latki nie może pogodzić się jej narzeczony. - Jest nam bardzo ciężko, nie możemy się pozbierać do kupy, jakoś próbujemy żyć dalej, ale to jest dla nas ogromna tragedia - powiedział.

Nowe nagranie. "Nie jest prawdą, że Anastazja wcześniej się umówiła z podejrzanym"

Anastazja zaginęła w nocy z 12 na 13 czerwca na greckiej wyspie Kos. Kobieta wyszła wieczorem na miasto.

"Raport" dotarł do niepublikowanego dotąd nagrania ze sklepu, które może być ważnym wątkiem sprawy. Według polskich detektywów, działających na zlecenie rodziny - co pokrywa się z wersją greckich śledczych - sprawca działał sam - a Anastazja była przypadkową ofiarą. Monitoring może to potwierdzać. Widać na nim 27-latkę, robiącą zakupy, tuż przed tym, jak została porwana.

WIDEO. Śmierć Anastazji. Niepublikowane dotąd nagranie

- Nie jest prawdą, że Anastazja wcześniej się umówiła z podejrzanym, że była to randka czy inne spotkanie. Wszystkie dowody wskazują na to, że spotkanie nie było w żaden sposób wcześniej zainicjowane i zaplanowane przez Anastazję - skomentował Dawid Burzacki z Dziennika Śledczego.

ZOBACZ: Śmierć Anastazji. Media: Sekcja zwłok potwierdza, że 27-latka została uduszona



32-letni obywatel Bangladeszu, który jest podejrzewany o porwanie i zabójstwo Polki czaka na proces w greckim areszcie. - Sprawca jest tymczasowo aresztowany, nie przyznaje się do winy. Wyjaśnienia, jakie składa są rozbieżne ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym - przekazał pełnomocnik rodziny Anastazji, Jarosław Kowalewski.

