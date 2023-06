Siodło należące najprawdopodobniej do pruskiego kawalerzysty znaleziono w lesie na terenie gminy Izbica (woj. lubelskie). Jak poinformowano w mediach społecznościowych, zachowały się jedynie jego metalowe elementy.

"Śmiało można napisać iż zachowały się w bardzo dobrym stanie. Do dziś możemy podziwiać zachowany na nich lakier" - napisało Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze "Wolica" w mediach społecznościowych.

Izbica: W lesie znaleziono siodło kawalerzysty z I wojny światowej

Miłośnicy historii podkreślili, pierwsza wojna światowa niesłusznie "kojarzona jest przede wszystkim jako pozycyjna wojna okopanej piechoty". Tymczasem "wszystkie strony konfliktu wykorzystywały również mobilne jednostki kawalerii".

"Dziś trudno sobie wyobrazić, jak ogromny ciężar na swoich grzbietach musiały dźwigać konie i jak ogromną pracę wykonywać, aby przetrwać w wojennej zawierusze" - napisano we wpisie na Facebooku.

Informacja o znalezisku została przekazana Wojewódzkiemu Urzędowie Ochrony Zabytków w Lublinie. "Jest to pierwsze siodło odnalezione przez nasze Stowarzyszenie. Mamy nadzieję, że z racji miejsca okrycia zasili on zbiory Izby Pamięci i Tradycji Gminy Izbica" - czytamy we wpisie.

